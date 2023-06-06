Цікавий кейс, – Маляр про російські фейки щодо смерті Залужного та Буданова

Останні кілька тижнів російська пропаганда активно поширює фейки про нібито смерть Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом, коли Україна розвіяла цей фейк, росіяни почали стверджувати про "смерть" начальника ГУР МО Кирила Буданова.

Заяви росіян не мають нічого спільного з реальністю, а є спробою видати бажане за дійсне. Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Росіяни самі себе дискредитували

За її словами, ця інформаційно-психологічна операція ворога є цікавим кейсом, який можна демонструвати студентам факультетів журналістики, як не треба робити.

Вони, фактично, самі себе дискредитували. Щось на кшталт казки про вовка та семеро козенят – якщо багато говорити, то ніхто у це вже не повірить,

– зазначила заступниця міністра оборони України.

Ганна Маляр розвіяла російські фейки про смерть Залужного і Буданова: дивитись відео

Контрнаступ триває

Також заступниця міністра оборони України повідомила, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальні дії ще з 24 лютого 2022 року – на тих ділянках, де дозволяє оперативна ситуація.

"Те, що вони намагаються визначити якусь конкретну точку, з якої все почнеться – це, ймовірно, спроба приховувати інформацію, що Україна активно деокуповує свої території", – додала вона.

Що відомо про фейки російської пропаганди