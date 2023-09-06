Фейкові "вибори" Росії на окупованих територіях: як наші Сили Оборони перешкоджають ворогу

Росія проводить фейкові так звані "вибори" на окупованих територіях. Проте ані Україна, ані світ не визнає шабашу росіян. Зокрема, наші Сили оборони щодня закликають людей ігнорувати так звані "вибори".

Наші військові роблять це з допомогою листівок, які скидають з дронів. У Центрі національного спротиву розповіли, що українські військові розкидають листівки по всій лінії фронту.

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Як Сили Оборони поширюють листівки на окупованих територіях

Бійці Сил Оборони кожен день за допомогою безпілотників успішно поширюють листівки з закликом ігнорувати російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях,

– розповіли у Центрі нацспротиву.

Там зазначили, що українські військові щодня поширюють листівки вздовж всієї лінії зіткнення: від Луганська до Херсона.

На відео є кадри успішної роботи безпілотника над Новою Каховкою,

– пояснили у Центрі.

Вони також зауважили, що листівки нагадують, що фейкове волевиявлення росіян несе суто пропагандистський характер.

Як наші військові поширюють листівки на окупованих територіях: дивіться відео

Фейкові "вибори" росіян на окупованих територіях: останні новини