Путін лише за рік витратив на вагнерівців 86 мільярдів: це більше, ніж бюджет Новосибірська

Президент ворожої держави Владімір Путін визнав, що з кремлівського бюджету фінансувалась ПВК "Вагнера". Власне, за рік Росія витратила на цю приватну військову компанію 86,3 мільярда рублів.

Заколот вагнерівців не протримався і добу, але наробив багато шуму та засвідчив, що Путіна можуть зрадити й ті пси, яких він щедро годує. Про заяву, яку зробив диктатор на зустрічі з військовими 27 червня після невдалого "збройного повстання" Пригожина, – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Росія визнала фінансування вагнерівців

Як зазначив "бункерний", від травня 2022 року Росія виділила на утримання бійців ПВК "Вагнера" та страхові виплати для них 86 мільярдів. Скажімо, річний бюджет Новосибірська, який є найбільшим містом Сибіру, за 2023 рік становить 84 мільярди.

Хочу, щоб ми всі знали про це. Група "Вагнера" повністю забезпечувався державою, з міністерства оборони, з державного бюджету. Ми повністю фінансували цю групу,

– сказав Путін.

Окрім того, він висловив занепокоєність щодо корупції, яка могла бути і є в керівничих колах цього військового формування: "Я сподіваюся в ході цього ніхто нічого не вкрав чи вкрав поменше, але, безумовно, ми з цим розбиратимемося".

Наслідки заколоту Пригожина

Уже можна констатувати, що ватажок ПВК "Вагнера" не понесе покарання за організацію цього "збройного повстання". Власне, ФСБ закрила кримінальну справу проти нього.

Путін зустрівся з військовими, які нібито протистояли цьому заколоту та нагородив їх відзнаками. Це досить дивно, адже, як відомо, масштабних боєзіткнень між вагнерівцями та російськими солдатами не було. Пригожин сам розвернув колони.

Окрім того, диктатор визнав, що Росія була за крок до громадянської війни через те, що ватажок вагнерівців захотів організувати бунт.