Фінляндія хоче збудувати паркан на кордоні з Росією

Фінляндія планує посилити безпеку на своєму східному кордоні, де межує з Росією. Наразі дві країни розділяє огорожа з колючого дроту.

У Фінляндії побоюються гібридної війни

У фінській прикордонній службі розповіли, що наразі триває підготовчий аналіз. Повідомляється, що керівництво держави повинне прийняти рішення про будівництво паркану.

До речі Фінляндія готується до припинення постачання газу з Росії і обіцяє жорсткіші санкції

Влада Фінляндії вирішила побудувати паркани на кордонах з Росією "в зонах підвищеного ризику". Йдеться про прикордонні переходи та прилеглі до них території.

Загалом протяжність кордону Фінляндії та Росії складає 1 343 кілометри. Фінські прикордонники не уточнили, якою буде протяжність огорожі на кордоні з росіянами.

У фінському міністерстві внутрішніх справ заявили, що підготовка до будівництва прикордонних загороджень є частиною оперативної готовності Фінляндії.

У Фінляндії хочуть підготуватися до ситуації, коли Росія направлятиме "біженців" до фінського кордону, ведучи гібридну війну. Щось схоже відбувалося на кордоні Польщі та Білорусі, коли так звані "біженці" намагалися прорвати польський кордон.

Фінляндія намагається вберегтися від агресії Росії

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