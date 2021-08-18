Фінляндія припинила депортацію нелегалів в Афганістан

Фінляндія не депортуватиме мігрантів з Афганістану, доки ситуація у їхній країні не стабілізується. Відповідне рішення ухвалив фінський уряд.

У Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії також повідомили, що видані раніше відмови у наданні притулку мігрантам з Афганістану також переглянуть. За ситуацією з терористами продовжать стежити.

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Міграційна служба Фінляндії призупиняє прийняття рішень щодо повернення мігрантів до Афганістану,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що уважно стежать за подіями в Афганістані. Окрім того, у МВС зауважили: ще у липні Фінляндія на практиці призупинила депортацію афганських мігрантів.

Терористи захопили Афганістан: головне

Ситуація ускладнилася після того, коли президент США Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американські війська.

У серпні 2021 року таліби захопили країну. Вирішальною датою стало 15 серпня. Тоді терористи увійшли у столицю – місто Кабул – та захопили президентський палац.

Ексрезидент Афганістану Ашраф Гані відрікся від влади і втік з країни. Він пояснив це тим, що намагався не допустити кровопролиття.

У Міноборони Афганістану вже попросили Інтерпол заарештувати президента-втікача.

Афганський народ вийшов на протест проти талібів. Терористи відкрили вогонь по людях. Відомо про щонайменше 3 загиблих.