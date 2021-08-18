Фінляндія припинила депортацію нелегалів в Афганістан
18 серпня 2021 , 18:58Читать новость на русском
Джерело:МВС Фінляндії
Фінляндія не депортуватиме мігрантів з Афганістану, доки ситуація у їхній країні не стабілізується. Відповідне рішення ухвалив фінський уряд.
У Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії також повідомили, що видані раніше відмови у наданні притулку мігрантам з Афганістану також переглянуть. За ситуацією з терористами продовжать стежити.
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Міграційна служба Фінляндії призупиняє прийняття рішень щодо повернення мігрантів до Афганістану,
– мовиться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що уважно стежать за подіями в Афганістані. Окрім того, у МВС зауважили: ще у липні Фінляндія на практиці призупинила депортацію афганських мігрантів.Зауважте! За даними ЗМІ, бойовики "Талібану" вже запросили в Афганістан терористів "Аль-Каїди", відповідальних за трагедію 11 вересня 2021 року.
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- У серпні 2021 року таліби захопили країну. Вирішальною датою стало 15 серпня. Тоді терористи увійшли у столицю – місто Кабул – та захопили президентський палац.
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