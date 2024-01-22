"Хтось спотворює нашу позицію": в МЗС Словаччини прокоментували скандальну заяву Фіцо

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар відреагував на нещодавню цинічну заяву Роберта Фіцо. Він заявив, що його країна підтримує Україну як демократичну державу, а також її право на суверенітет та територіальну цілісність.

Про це він сказав, коментуючи заяву словацького прем’єра Роберта Фіцо, який закликав Київ відмовитися від територій, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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В МЗС Словаччини обурені заявою Фіцо

За словами Бланара, позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України залишається незмінною. Країна засуджує російський напад на Україну.

Хтось намагається спотворити нашу позицію як Словацької Республіки. Ми однозначно підтримуємо Україну як демократичну країну, яка має бути цілісною в міжнародно визнаних кордонах. Це наша чітка позиція,

– заявив Бланар після засідання Ради закордонних справ ЄС.

Він також зазначив, що Словаччина засуджує порушення міжнародного права Росією через замах на територіальну цілісність України.

Що відомо про скандальну заяву Фіцо