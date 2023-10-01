Другий Орбан: у Словаччині лідер партії-переможниці Фіцо підтвердив свою проросійську позицію
Джерело:Reuters
У Словаччині на позачергових парламентських виборах перемогла партія Smer-SD. Її очільник Роберт Фіцо заявив, що зробить усе можливе для "мирних переговорів" між Україною та Росією.
Успіх партії Smer-SD на виборах у Словаччині в Україні сприйняли скептично. Лідер партії Роберт Фіцо своєю першою заявою по війні після перемоги довів, що українці таки не помилялися.
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Каже, що зробить "все" для "миру"
Фіцо наголосив, що його позиція по Україні не змінилася. Нагадаємо, що він:
- виступає за призупинку військової допомоги Україні;
- проти членства України в НАТО;
- обіцяв продовжити заборону на український агроімпорт.
Політик сказав, що готовий надавати нашій державі гуманітарну допомогу, але рішуче виступає проти будь-якої допомоги зброєю.
Ба, більше він заявив, що зробить усе, аби стимулювати перемовини між Україною та Росією.
Якщо Smer запропонують сформувати уряд… я зроблю все, в тому числі і всередині Європейського Союзу, аби мирні переговори почалися як можна швидше,
– наголосив Фіцо.
Крім того, партієць цинічно зазначив, що у Словаччини і її людей проблеми більші, ніж в Україні.
Хто такий Роберт Фіцо
Колишній прем'єр-міністр Словаччини з проросійськими та антиукраїнськими поглядами. Лідер лівоцентристської партіюї що називається "Курс – соціальна демократія" (Smer – sociálna demokracia або Smer-SD).
Виступав проти передачі Україні літаків МіГ-29 від Словаччини. Поширював кремлівські наративи та брехав, що війну на Донбасі у 2014 році нібито розпочала не Москва, а "українські фашисти".
Орбан та його останні заяви
- Одним із тих, хто зрадів перемозі Фіцо, був прем'єр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми висловами, які дуже нагадують тези з кремлівської методички. Востаннє політик забув, який розмір України. Він цинічно заявив, що Україну не можна приймати до ЄС, поки не буде вирішені "територіальні питання". У МЗС йому відповіли, що Україна не змінювала своїх кордонів з 1991 року.
- Також Орбан сказав, що його країна не підтримуватиме Україну, допоки та не "припинить утиски етнічних угорців".
- Раніше прем'єр дозволяв собі такі висловлювання як "Путін не воєнний злочинець" і "Україна не суверенна держава".