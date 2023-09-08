У Галичі на аукціоні продали флягу полеглого "Да Вінчі"

На благодійному аукціоні у місті Галич, що в Івано-Франківській області продали флягу загиблого українського героя Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Цю флягу продали за 40 тисяч гривень.

Придбав акційний лот приватний підприємець Михайло з Богородчан. Стартова ціна продажу фляги на аукціоні складала 10 тисяч гривень.

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Фляга "Да Вінчі" пішла на аукціоні

Після того, як підприємець купив флягу на аукціоні, він одразу передав її бабусі Да Вінчі, яка була також присутня на заході. Він зазначив, що для нього фляга "Да Вінчі" – це максимальний заряд духу.

Тому, що він був не простим хлопцем, а героєм. Цю флягу повертаю бабусі, бо вона для неї, мабуть, дорогий скарб, пам'ятка про онука,

– сказав він.

Варто зазначити, що Михайло робить так не вперше, адже на першому аукціоні він придбав картину і тарілки воїна і повернув їх батькам Дмитра Коцюбайла. Він також підкреслив, що був би радий, якби вторговані за флягу на аукціоні гроші спрямували саме на потреби підрозділу "Вовків Да Вінчі". Таке бажання висловила і бабуся Дмитра – Іванна Винник.

"Дмитро багато таких фляг мав. Приносив додому, колекціонував їх. Цю флягу залишив вдома, певно, тоді, коли приїздив, коли був вперше поранений. Хай дають гроші за неї для роти Дмитра. Туди, де він служив. Хлопці багато чого потребують. Чула, у них машин багато поламаних", — сказала Іванна Винник.

Зрештою голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук запевнила, що бажання бабусі Да Вінчі виконають. Очільниця області також наголосила, що найголовніше для ОВА, це дбати про своїх прикарпатських захисників, але і також відправляли гроші на різні частини.

Варто зазначити, що на перших двох благодійних аукціонах з лотами "Да Вінчі" зібрали 7 мільйонів гривень. Ці гроші витратили на потреби 102 окремої бригади та різних прикарпатських підрозділів.

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