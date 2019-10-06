Формула Штайнмаєра – капітуляція України: облради та міськради масово звертаються до Зеленського

Окрім Сумської міської адміністрації, проти формули Штайнмаєра також висловилися Хмельницька, Львівська, Тернопільська Івано-Франківська облради та міські ради Кропивницького, Косова, Дубна. Усі ці органи здебільшого дотримуються думки, що внаслідок реалізації формули Штайнмаєра відбудеться капітуляція України та настане загроза українській державності.

Позиція Хмельницької облради щодо формули Штайнмаєра

Депутати Хмельницької облради підготували текст звернення до українського президента та Верховної Ради щодо недопущення реалізації формули Штайнмаєра. Згодом його обговорили та внесли деякі правки. У підсумку 4 жовтня піл час чергової сесії за узгоджений текст звернення проголосували всі 44 присутні депутати Хмельницької облради, мовиться на офіційному сайті органу.

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Ми, депутати Хмельницької обласної ради, виступаємо категорично проти реалізації так званої формули Штайнмаєра. Ми вимагаємо за жодних умов не допустити надання особливого статусу окупованим територіям ні за так званою "формулою Штайнмаєра", ні шляхом внесення змін до законодавства України. Також слід притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Українську державу, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти України та вчиняв інші злочини,

– наголошують депутати.

Ще одна вимога хмельницьких політиків:

– проведення виборів на окупованих територіях лише після повної деокупації,

– відновлення кордонів,

– завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортизації всього населення Донбасу, яка відбуватиметься шляхом перевірки кожної особи на наявність громадянства інших держав, на співпрацю з окупантами та на лояльність до України.

"У разі подальшого загострення запровадити реальний, а не "фейковий", як у грудні 2018 року, воєнний стан у прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій. Розірвати дипломатичні взаємини, а також усі міжнародні договори з РФ та не відновлювати їх до повної деокупації всіх українських територій. Домогтися реальних кроків на підтримку України від держав, які декларували безпеку та недоторканність її кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї", – додають у Хмельницькій обласній раді.

Також тут вважають неприпустимим, аби Україна відвела сили та засоби на окупованих територіях.

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Що кажуть про формулу Штайнмаєра у Львівській облраді

2 жовтня депутати Львівської облради розглянули та ухвалили заяву щодо неприпустимості відведення сил і засобів з лінії фронту. Водночас вони наголосили, що Росія має остаточно вивести свої війська з окупованих територій на Донбасі. І лише після цього можна розпочинати "заходи з забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях", передає сайт Львівської облради.

Нагадуємо Президентові України Володимирові Зеленському про те, що цілями державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях є їхнє звільнення та відновлення тут конституційного ладу… Підкреслюємо, що втручання будь-яких осіб, незалежно від посади, зокрема учасників різних тристоронніх контактних груп, Міністра зовнішніх справ України, керівників Офісу Президента України, в управління заходами із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії у Донецькій і Луганській областях не допускається,

– кажуть у Львівській облраді.

Також депутати переконують, що анонсоване президентом Зеленським відведення військ у Станиці Луганській насправді не відповідає дійсності, оскільки Росія та її найманці ї не виконали жодних вимог Тристоронньої контактної групи. Крім того, життя та безпека тамтешніх жителів досі перебувають під загрозою.

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Початок капітуляції, – Тернопільська облрада про формулу Штайнмаєра

3 жовтня виступили проти формули Штайнмаєра й депутати Тернопільської облради. За їхніми словами, через реалізацію формули Штайнмаєра Україна розміняє перспективи своєї державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, і це знову зробить Україну частиною Росії, пише Укрінформ.

Депутати облради закликали органи місцевого самоврядування Тернопільщини також висловлювати свої протести проти початку капітуляції. Також вони звернулися до Асоціації міст України з пропозицією провести позачергові сесії на Майдані Незалежності у Києві або під стінами Верховної Ради України.

Що кажуть у Івано-Франківській облраді про формулу Штайнмаєра

3 жовтня під час сесії Івано-Франківської облради депутати схвалили звернення до президента, парламенту та уряду щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Зокрема, мовилося про формулу Штайнмаєра. Відповідне звернення одноголосно підтримали 63 депутати, повідомляє пресслужба Івано-Франківської облради.

Ми виступаємо проти реалізації формули Штайнмайєра, за якою відповідно до мінських угод запроваджується особливий статус окупованих територій Донецької та Луганської областей. Анонсований 1 жовтня Президентом України Володимиром Зеленським документ, підписаний учасниками тристоронньої контактної групи у Мінську, є прихованою здачею національних інтересів України, загрожує безпеці та територіальній цілісності нашої держави та є фактичною капітуляцією України у російсько-українській війні і не гарантує встановлення миру навіть на умовах Путіна,

– наголошують у Івано-Франківській облраді.

Крім того, депутати закликали чинну українську владу:

– не допустити надання особливого статусу окупованим територіям на Донбасі,

– проводити вибори до місцевих рад тільки після повної деокупації цих територій;

– не розміняти інтереси України на примарний мир.

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Формула Штайнмаєар: заява міськради Кропивницького

Засідання щодо формули Штайнмаєра міськрада Кропивницького провела 4 жовтня. Сесію було скликано з ініціативи місцевих активістів. Останні під час свого виступу наголосили, що реалізація "формули Штайнмаєра" стане капітуляцією України та несе загрозу українській державності, передає офіційний сайт Кропивницької міськради.

У підсумку депутати ухвалили узгоджений текст звернення до чинної української влади щодо формули Штайнмаєра. Його з першої спроби та без обговорень підтримали 23-ма головами.

Ми, депутати Міської ради Кропивницького, рішуче застерігаємо від спроби використання формули Штайнмаєра, що може призвести до втрати Української державності та територіальної цілісності країни,

– мовиться у документі.

Також депутати Кропивницької міськради закликали президента України та Верховну Раду припинити практику ухвалення доленосних рішень, не врахувавши думку суспільства. Водночас вони запропонували керівництву держави організувати Національний круглий стіл. Під час такого заходу має бути обговорено спільну загальнодержавну стратегію на перемовинах щодо російської агресії в Україні та подальшої долі окупованих територій.

Крім того, у зверненні міститься заклик до патріотичних сил у парламенті заблокувати ухвалення нової редакції та не продовжувати дію закону про особливий статус Донбасу та не допустити проведення місцевих виборів на окупованих територіях.

Серед інших вимог депутатів:

– роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі,

– відновлення контролю над кордоном України державною прикордонною службою,

– забезпечення перехідного періоду терміном не менше ніж однин рік для відновлення інститутів державної влади та повноцінної роботи українських ЗМІ;

– не допустити відведення Збройних Сил України з укріплених позицій.

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Занепокоєння формулою Штайнмаєра від Косівської міськради

Звернулася до президента Зеленського щодо ситуації навколо формули Штайнмаєра також Косівська міськрада, передає івано-франківське видання "Курс".

Ми прекрасно усвідомлюємо, що питання зовнішньої політики перебувають поза компетенцією органів місцевого самоврядування, однак вважаємо, що маємо моральне право звертатись до того, від кого залежать ці питання. Бо підписувати міждержавні угоди Вам, а в разі невірного рішення збирати волонтерську допомогу, хоронити своїх друзів і рідних – нам,

– мовиться у документі.

Депутати також наголосили, що жодні підписані угоди Росія раніше не виконувала. Водночас для них є незрозумілим бажання чинної української влади умиротворити агресора, "адже, як показує історичний досвід, це дає прямо протилежний ефект".

Крім того, вони застерегли українського президента від "суперечливих і неправильних кроків, які можуть призвести до розколу суспільства, чим негайно скористається агресор".

"Тому просимо Вас добре зважити всі майбутні рішення, адже від цього залежить доля всіх нас і доля Української Держави", – констатували політики



Заява Косівської міськради щодо формули Штайнмаєра

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Заява Дубенської міськради щодо формули Штайнмаєра

4 жовтня під час позачергової сесії Дубенської міської ради депутати розглянули звернення до президента Зеленського та голови Верховної Ради Разумкова щодо реалізації формули Штайнмаєра. Текст цього звернення усі присутні у залі підтримали одноголосно, передає офіційний сайт Дубенської міськради.

Як мовиться у документі, реалізації формули Штайнмаєра є прихованою здачею національних інтересів і початком капітуляції України у російсько-українській війні.

Внаслідок реалізації формули Штайнмайєра Україна отримає легітимізацію та тривале консервування терористичних окупаційних адміністрацій в окупованих районах Донбасу через проведені вибори. Вважаємо, що такі вибори можуть відбутись лише за повної деокупації зазначених територій та відновлення повного контролю над всією ділянкою українсько-російського кордону. В іншому разі, проведення псевдомісцевих та наступних виборів до українського парламенту остаточно закріпить присутність представників терористичних окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні. Все це стане можливим також після імплементації нового законодавства про особливий статус та відповідних змін до Конституції,

– наголошують депутати.

За їхніми словами, якщо усе вищезазначене відбудеться, Україна отримає вибори під дулами окупаційних військ разом з паралельним послабленням санкцій проти Росії з боку Заходу. І це означатиме перемогу Росії та поразку України.

"Також рішуче заперечуємо проти спроб вищого політичного керівництва України через реалізацію формули Штайнмайєра розміняти перспективи Української державності на примарний мир ціною приниження з боку Росії та прихованих зрадників України, що у підсумку знову зробить Україну частиною Росії. Закликаємо всі патріотичні сили, представлені у Верховній Раді України, заблокувати нову редакцію закону України про особливий статус Донбасу та узаконення проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях", – додають у Дубенскій міськраді.

Що таке формула Штайнмаєра? Франк-Вальтер Штайнмаєр – колишній міністр закордонних справ Німеччини. Оскільки у 2016 році не виконувалися мінські угоди, він запропонував свою формулу з відновлення миру на Донбасі. У документі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. Якщо ж остання визнає їх вільними, Україні має почати діяти нова реадакція закону про особливий статус Донбасу. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.

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Чому в Україні виникла дискусія щодо формули Штайнмаєра

1 жовтня під час зустрічі Тристоронньої групи у Мінську представник України Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому Київ огоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Раніше її узгодили радники очільників держав нормандського формату.

Згодом Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців пояснив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України. Водночас гарант заперечив інформацію, що Україна підписала угоду з бойовиками.