У Харківській ОВА зберуть усіх учасників будівництва фортифікацій: що обговорять

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що дав доручення профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд. На тлі публічної дискусії про недостатній рівень оборони вони повинні будуть прозвітувати про виконані роботи.

Додамо, що раніше в Міноборони пояснили, що біля кордону будівництво фортифікацій здійснюється ешелоновано. Найбільш підготовленим є третій оборонний рубіж, який облаштовують на деякій відстані. Однак під постійними обстрілами неможливо побудувати триповерхові бетонні споруди.

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Реакція на публічну дискусію

Олег Синєгубов зазначив, що кожен з підрядників, які працювали над будівництвом фортифікацій повинен буде прозвітувати на засіданні групи "Прозорість та підзвітність".

Також про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість,

– уточнив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА зазначив, що вони завжди готові до прозорої публічної реакції.

Звернення Олега Синєгубова: дивіться відео

Фортифікації на Харківщині

Зазначимо, що раніше Олег Синєгубов наголошував, що будь-які висловлювання про те, що ворог нібито зайшов дуже легко та безперешкодно насамперед – це неповага до військових, які зустріли росіян вогнем. За словами очільника ОВА, всі завдання, які стояли перед адміністрацією – виконані.

Голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі запевнив, що фортифікаційні споруди у місті на кордоні з Росією були. Проте через постійні обстріли зводити оборону було непросто – через постійний ризик для будівельників. Гамбарашвілі зазначив, що фортифікації будувалися, проте можливо не так щільно.

Раніше у ГУР зазначали, що знали про плани ворога. Російський наступ на Харківському напрямку розпочався згідно з тим графіком, який мала розвідка. Всі необхідні інстанції знали про підготовку росіян. Наразі на цьому напрямку вживають всіх необхідних заходів.