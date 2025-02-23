Росія даремно вторглася в Україну: найголовніші заяви з форуму "Україна Рік 2025"

У Києві триває форум "Україна. Рік 2025". Українські посадовці розповіли про успіхи у виробництві власної зброї, нові деталі ударів по Росії та цинічні операції російської розвідки, які вдалося зірвати.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Катерина Соляр, у 2025 році Україна планує спрямувати на оборону 2,2 трильйона гривень. Це – 26% українського ВВП.

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Що буде з угодою про рідкоземельні метали

Перша віцепрем'єр міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що головне завдання України – не просто експортувати цю сировину. Потрібно залучити інвестиції у розробку родовищ та переробку цих металів.

Ймовірно, підписувати угоду про корисні копалини буде уповноважена особа. Не обов'язково, що це буде президент Володимир Зеленський.

Проблема з корисними копалинами полягає ще й в тому, що ми маємо досить старі дані щодо покладів. Усі ці документи зробили ще за СРСР. Ми зараз намагаємося провести нові дослідження, але не дуже в змозі. Врахуємо ще й те, що велика частина наших запасів перебуває на окупованих територіях,

– зазначила Соляр.

Росія готувала замахи Буданова та Малюка

Другий блок форуму був присвячений обороні нашої держави. Керівник СБУ Василь Малюк повідомив, що за 3 роки вдалося виявити 102 агентурні мережі ворога.

Зокрема, російські спецслужби хотіли організувати замах на главу ГУР Кирила Буданова перед "інавгурацією" диктатора Путіна. Це мали виконати люди, які перебували серед його охорони.

На щастя, СБУ вчасно виявили цю інформацію і запобігли замаху. Російські спецслужби пробували здійснити замах на Василя Малюка. Також вони планували організувати теракт в одному з гіпермаркетів Києва.

Український ВПК суттєво збільшився

Україна прогресує у виробництві зброї. З початку повномасштабного вторгнення військово-промисловий комплекс нашої держави зріс у шість разів. Зокрема, йде посилена робота над виробництвом дронів та засобів РЕБ.

Україна працює над спільними підприємствами з міжнародними топовими виробниками зброї. Серед пріоритетів тут – ППО, зв'язок та далекобійна зброя.

Сили оборони України вже змогли уразити об'єкти на території Росії на відстані у 1700 кілометрів. А за 2024 рік вдалося уразити 377 об'єктів на території Росії.

Завершимо розвідкою. Бо це завжди про те, аби наперед розуміти ворога. Кирило Буданов сказав, що Росія усвідомила свої помилки та пошкодувала, що напала у 2022 році. Я думаю, що це можна вважати головним підсумком цієї частини пресконференції,

– зауважила Соляр.

Додамо, за словами Буданова, росіяни визнали, що у 2022 році ухвалювали рішення, базуючись на абсолютно неправдивих даних. Відповідно їх аналітики робили далекі від реальності висновки.