Де і на якій відстані від лінії фронту Зеленський давав інтерв'ю Fox News
23 лютого 2024, 13:14Читать новость на русском
Джерело:Сергій Никифоров
Український лідер дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Володимир Зеленський поспілкувався з журналістом Бретом Баєром поблизу лінії фронту.
Речник президента розкрив деталі цього інтерв'ю. Сергій Никифоров зазначив, що його проводили на Куп'янському напрямку, передає 24 Канал.
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За скільки кілометрів від лінії фронту президент дав інтерв'ю
Прессекретар глави держави показав, у яких умовах проходило інтерв'ю. На кадрах видно, що в стелі приміщення, в якому перебував президент, велика діра.
Інтерв'ю Fox News. Куп'янський напрямок. 5 кілометрів до лінії фронту,
– написав Никифоров.
Що саме сказав Зеленський у цьому інтерв'ю
- Президент наголосив, вірить лише у юридичні домовленості, а також двосторонні безпекові угоди, які передбачають санкції та зброю.
- Також заявив, що стати членом НАТО важливо для України заради її виживання. Водночас наголосив, чесно кажучи, вірить найбільше в те, що лише ЗСУ здатні нас захистити.
- Глава держави зазначив, що деокупувати наші території у кордонах 1991 року тільки військовим шляхом важко. Це займе дуже багато часу й загрожує втратою багатьох людей. Тож розумніше дипломатичним шляхом, однак, для цього потрібно тиснути на полі бою, щоб мати сильні позиції.
- Зеленський запросив кандидатів у президенти США приїхати до України.
- Президент сказав, що Україна виживе без підтримки Конгресу, однак, не всі з нас. Ціна допомоги зараз менше, аніж якщо Путін досягне успіху.
- Українськи лідер анонсував "сюрпризи" для окупантів у Чорному морі.
- Зеленський наголосив, що кремлівський диктатор хоче знищити НАТО, – це його мета. Війна завершиться тоді, коли світ зрозуміє, якою загрозою насправді є Путін.
- Президент заявив, що зміна військового керівництва ЗСУ та звільнення головкома – це перезавантаження, перебудова та оновлення менеджменту командування. Водночас наголосив, що Валерій Залужний – Герой.
- Український лідер порівняв втрати. Заявив, що на одного нашого військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів.
- Політик підкреслив, що Україні потрібна зброя дальньої дії, далекобійні ракети й артилерія. Саме в такий спосіб Захід може забезпечити українцям певну безпеку.
- Зеленський зазначив, що країна дотримувалась європейських реформ у боротьбі з корупцією.
- Президент наголосив, ми робимо все можливе, щоб війна закінчилася. Втім, світ не дуже готовий до поразки Путіна й боїться змін у країні-агресорці. Однак, диктатор уже перейшов усі "червоні лінії".