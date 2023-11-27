Підрозділ використовує по 20 FPV-дронів на день: боєць ЗСУ просить долучитись до важливого збору

Російсько-українську війну справедливо називають дроновою, адже безпілотні літальні апарати відіграють вагому роль для обох сторін. Тому важливо забезпечити безперебійне постачання цих засобів ураження для наших захисників.

Командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу про важливість роботи дронів для різних підрозділів на фронті. Однак для досягнення потрібного результату захисники змушені запускати десятки цих засобів за один день.

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"Підрозділ застосовує мінімум 20 дронів на день. Завдяки застосуванню цієї кількості засобів можна знищити або уразити техніку противника на мільйони доларів", – зазначив Федоренко.

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За сприятливих погодних умов бійці з "Ахіллесу" можуть застосувати

Кожен пошкоджений або знищений засіб більше ніколи не обстрілюватиме українські позиції і не забезпечуватиме логістику російським окупантам. Це значно полегшить виконання бойових завдань на передових позиціях, піхотинцям зокрема.

Детальніше про збір

Один FPV-дрон коштує близько 500 доларів, відповідно 20 – 10 тисяч доларів. Для системної безперебійної роботи потрібен сталий баланс, який поповнюють з різних джерел.

Цей збір відкритий постійно. Ми зібрали умовно мільйон гривень, купили на них 50 коптерів і починаємо збирати інший,

– пояснив Федоренко.

Крім окремих благодійників, "Ахіллесу" допомагають також різні фонди та міжнародна спільнота.

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Вночі 26 листопада невідомі дрони атакували різні регіони Росії. Один з них влучив у казарму Кантемирівської дивізії. Згодом українська розвідка підтвердила причетність до атаки.

Оскільки Україна не може застосовувати західне озброєння для ударів по Росії, знайшли рішення у власному виробництві дронів. Остання атака безпілотників могла бути тестовою.

До слова, Міноборони тестує дрони від шести різних виробників. Зокрема, БпЛА перевірили на вразливість до засобів радіоелектронної боротьби.

Охочі долучитись до збору можуть переказати кошти на картку: