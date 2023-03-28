Для контрнаступу ЗСУ: Франція подвоїть постачання Україні снарядів калібру 155 міліметрів

Франція продовжує підтримувати Україну у війні з Росією, зокрема, надаючи Збройним Силам снаряди. Разом з тим, як зазначили в Парижі, об'єми такої допомоги можуть зрости удвічі.

Європа усвідомлює, що для того, аби перемогти російських окупантів, українським захисникам потрібна зброя. Найбільш швидко на війні закінчуються запаси боєприпасів, тому їхнє постачання потребує особливої інтенсифікації. Очевидно, такої ж думки дотримується глава міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню, інтерв'ю з яким 28 березня оприлюднило видання Le Figaro.

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Допомогу буде подвоєно

Як констатував Лекорню, Париж подвоїть кількість снарядів калібру 155-міліметрів, які відправляє в Україну, до 2 тисяч на місяць. Корисними вони будуть для наших захисників, зокрема, під час контрнаступальних операцій.

Париж постачатиме наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоюємо поставки 155-міліметрових снарядів до 2 тисяч на місяць з кінця березня,

– сказав він.

Зауважимо, що українські військові використовують боєприпаси 155-міліметрвого калібру, скажімо, у французьких гаубицях Caesar та у німецьких – Pz 2000.

Підтримка від партнерів: хто ще відправить ЗСУ снаряди