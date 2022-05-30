Франція заявила, що продовжить постачати Україні гаубиці Caesar

У рамках військової допомоги Франція надає Україні артилерійські установки Caesar. У французькому уряді запевнили Україну, що продовжать постачати свої гаубиці.

Франція обіцяє продовжуватиме співпрацю з Україною

Відповідну заяву зробила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє 24 канал.

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Колонна, яка у Києві зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, наголосила, що Франція, хоч і не воює з Росією, але "дуже допомагає Україні в оборонному та військовому плані".

За її словами, французька влада має контакти з українською стороною. Вона зазначила, що Франція знає про потреби з українського боку і "які у Франції є можливості, щоб відповісти на ці заявки".

Міністерка нагадала, що президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відповідь на запит від президента України продовжувати французьку допомогу у військовому плані.

. Президент Володимир Зеленський 17 травня провів телефонну розмову з французьким лідером . Тоді глава держави порушив питання оборонної підтримки, санкцій проти Росії, надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС по постачання пального.

Колонна, яка під час візиту до України побувала у Бучі, анонсувала нові поставки систем Caesar і запевнила, що Франція продовжуватиме співпрацю з Україною.

Скоро будуть нові поставки САУ Caesar, і ми будемо продовжувати в цьому контексті співпрацю,

– сказала очільниця МЗС Франції.

Україна вже використовує артилерійські установки Caesar

У травні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові отримали артилерійські установки Caesar. За словами Залужного, українські артилеристи за лічені години навчилися користуватися французькими гаубицями.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що Caesar – це самохідна артилерійська установка, яка дає можливість з високою точністю уражати противника на відстані 20 кілометрів.

Одними з перших гаубиці Caesar отримали українські захисники та захисниці в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Повідомлялося, що три бойові екіпажі завдали вогневе ураження по противнику 155-міліметровими снарядами.

Вдалося знищити два ворожі танки, дві бойові машини десанту та вантажівку з боєкомплектом окупантів.

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