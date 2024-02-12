Втрати – до 70%: у ЗСУ розповіли про "м'ясні штурми" ворога на лівому березі Дніпра

Російські окупанти продовжують безрезультатні "м'ясні штурми" на лівобережжі Дніпра. Водночас загарбники зазнають величезних втрат у живій силі.

Наталія Гуменюк, начальниця пресцентру Сил оборони Півдня, повідомила про критичні втрати ворожих штурмових груп, які досягають до 70% особового складу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу FREEДОМ.

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Ворожі штурми не мають результату

Гуменюк наголосила, що ворог не має передумов для створення додаткових ударних угруповань. За словами спікерки, російське командування вимагає від своїх військ системних атак на українські позиції, попри високі втрати.

Ворожі солдати, уникаючи використання бронетехніки, намагаються прорвати оборону українських захисників, але – без успіху. Власне, бронетехніку окупанти не можуть активно застосувати через те, що не мають її так багато.

Ворог постійно формує штурмові групи, але їхні дії не приносять результату. Наші підрозділи продовжують роботу зі зміцнення позицій і, за можливості, зачищення території для розширення плацдарму,

– заявила Гуменюк.

Відмова від використання бронетехніки та високий рівень інформованості серед окупаційних військ про реальні втрати призводить до того, що навіть морська піхота, десантно-штурмові війська та берегова охорона відмовляються йти на штурми без підтримки бронетехніки, на яку встановлено "командирське ембарго".

Що відбувається на фронті: останнє

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, українські Збройні Сили щодня стикаються з безпрецедентними викликами та жорстокістю ворога.

Важливо, що 12 лютого 2024 року – це уже сімсот дев'ятнадцята доба війни. Наша держава продовжує відстоювати свою територіальну цілісність та суверенітет. А Кремль не полишає спроб бодай вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Російські війська порушують міжнародне гуманітарне право, вдаючись до тактики терору проти цивільного населення. Зокрема, противник завдає ракетних обстрілів та авіаційних ударів по містах. Це призводить до численних жертв серед невинних людей та руйнувань інфраструктури.

За інформацією Генерального штабу від 12 лютого, протягом доби відбулося 100 бойових зіткнень, ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, а також 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українські військові показують незламність та героїзм, відбиваючи численні атаки на різних напрямках фронту. Власне, захисники відбили 23 атаки в районі Авдіївки та 32 атаки на Мар'їнському напрямку.

А от загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року до 12 лютого 2024 року становлять приблизно: 395 990 осіб, 6416 танків, 11 977 бойових броньованих машин, 9 481 артилерійська система.

Ситуація на лівобережжі Дніпра залишається напруженою, але контрольованою завдяки Силам оборони. Спроби противника прорвати оборону стикаються з гідним опором, а втрати окупантів лише зростають з кожним днем.