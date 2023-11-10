Прийняв останній бій на Запоріжжі: загинув 24-річний військовий з Львівщини

Захищаючи Україну, загинув старший солдат зі Львівщини Тарас Лозовий. Він був оператором відділення управління командира батареї мінометної батареї. Хлопцю було 24 роки.

Герой прийняв свій останній бій на Запоріжжі. Захисник виконував бойове завдання та отримав смертельне поранення.

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Герой повернеться додому "на щиті"

Страшна звістка у нашій громаді – "на щиті" додому повертається Тарас Павлович Лозовий. Він був старшим солдатом, оператором відділення управління командира батареї мінометної батареї І механізованого батальйону військової частини,

– зазначено у дописі міської ради.

10 листопада, тіло Героя зустріли земляки та близькі на малій батьківщині.

Як йдеться у повідомленні міської ради церемонія прощання відбудеться у суботу, 11 листопада, у селі Суходоли Бродівського району о 12:00.

Втрати України у війні

На Запоріжжі поліг Марк Данилюк. Герою назавжди буде 22 роки. Захисник був родом з Ковеля Волинської області.

У Донецькій області загинув командир взводу та майстер–сержант Віталій Павлюк, виконуючи бойове завдання.

Матрос Андрій Завгородній, не повернувся з бойового завдання в населеному пункті, який розташований на лівому березі Херсонщини та наразі не контролюється Збройними Силами України.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла пам'ять.