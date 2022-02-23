ФСБ заявила, що затримала 6 росіян з "Правого сектору", які готували теракт в окупованому Криму
23 лютого 2022 , 13:24Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
У ФСБ заявили, що у Криму затримали 6 громадян Росії, які начебто належать до "Правого сектору". Водночас жодних доказів чи деталей "спецоперації" країна-агресорка не надала.
За даними ЗМІ країни-окупантки, затримані – громадяни Росії. Вони начебто планували скоїти теракт у православному храмі, розташовану у селищі міського типу Аерофлотский.
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ФСБ повідомила, що під час обшуків в одного з затриманих начебто виявили компоненти для створення вибухівки. Окрім того, нібито знайшли символіку "Правого сектору".Зауважте! Країна-окупантка регулярно поширює фейки про Україну. Зокрема, про "Правий сектор". За даними фахівців, Росія витрачає від 3 до 5 мільярдів доларів на проросійську пропаганду.
Росія намагалася дискредитувати СБУ
- У грудні 2021 року Росія заявила, що начебто затримала учасників "українського неонацистського угруповання".
- Речник СБУ Артем Дехтяренко заявив: країна-окупантка намагалася дискредитувати СБУ.
- За даними СБУ, такі дії Москви є частиною скоординованої інформаційної операції. Це – частина гібридної війни.
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