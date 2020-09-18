Напередодні в Європарламенті заявили, що конфлікт навколо обрання керівництва САП ставить під загрозу подальший транш допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро. Ці гроші, зокрема, закладали в бюджет на 2021 рік.

Про проблеми зовнішнього фінансування – у прямому ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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"Ми вже не отримаємо гроші від Європи й у 2020 році. В нас потреба в зовнішньому фінансуванні цьогоріч – осінь. Ми маємо знайти десь 7 мільярдів доларів. Де ми можемо їх знайти – розуміння немає взагалі ніякого", – підкреслив експерт.

Можливо, приблизно 2 мільярди вдасться заробити через єврооблігації, проте щодо решти – незрозуміло. В нас немає співпраці з західними партнерами. І ми відштовхуємо їх буквально кожен день впродовж цього тижня,

– наголосив Фурса.

"Немає розуміння, як виходити з цієї ситуації. Знову ж таки, окрім як скорочення витрат. Просто взяти і порізати більшість витрат, які передбачені в державі на кінець 2020 року. А це капітальні витрати, закупівлі державні тощо. Це величезна сума. Є ризик друкарського верстата", – додав він.

Про дефіцит бюджету

За словами інвестиційного банкіра, найбільша проблема проєкту держбюджету на 2021 рік – це високий дефіцит. Міністр фінансів заявив, що це є стимулом до економічного зростання. Фурса погодився, але додав, що це водночас створює проблеми для макрофінансової стабільності.

Довідка. У 2020 запланований дефіцит бюджету був рекордним, він складав 7,5% ВВП. Дефіцит на 2021 рік Кабмін передбачив на рівні 270 мільярдів гривень – це 6% ВВП.

"Три попередні роки, перед 2020, дефіцит бюджету складав 2 – 3% ВВП. Це суттєво дозволяло скорочувати боргове навантаження", – зауважив Сергій Фурса.

Проблема також в тому, що в України заморожена співпраця із західними партнерами. Це блокує доступ до дешевого та не гривневого фінансування,

– підкреслив він.

Про загрози для українців

Як зауважив Фурса, зараз в Україні – також рекордна інфляція, яка буде збільшуватися. Проте наскільки сильно – буде залежати від того, як багато грошей надрукують. Також ймовірний сценарій, що інфляцію можуть стримувати, якщо тримати курс на певному рівні.

"Коли курс долара дійде до 30, почнуть "палити" резерви, бо такий курс – непопулярний. Але це знову ж таки дуже небезпечно – поєднання великого дефіциту бюджету та стримування курсу, таке було в 2012 – 2013 роках. Це з часом вилилося нам в кризу", – застеріг експерт.

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