У G7 попередили Росію про серйозні наслідки в разі вторгнення в Україну

Велика сімка попередила Росію, що її напад на Україну притягне серйозні наслідки. Москві доведеться заплатити високу ціну за це. На зустрічі глав МЗС країн G7 можуть ухвалити окремі заяви щодо Росії.

Так, міністри "групи семи" готують 2 заяви щодо дій Кремля. Про це пишуть в італійській газеті La Repubblica.

Важливо Країни G7 обговорили загрозу Росії й дійшли згоди щодо її покарання, – Bloomberg

Про які заяви мовиться

За інформацією ЗМІ, представники G7 опублікують другу підписану заяву. Вона буде окремою від тої, з якою виступить голова зустрічі.

Країни Великої сімки дійшли єдиної позиції щодо підходу до Москви та дій, спрямованих на "справжнє стримування". Є чутки й про санкції. Однак їх введуть лише в у разі масштабного вторгнення в Україну.

Однак, як зазначає видання, у підсумковому комюніке не буде докладно зазначено, які санкції можуть застосувати проти Москви. Для таких дій потрібна одностайність. Наголосили, що важлива і позиція Німеччини, згадавши про ситуацію з "Північним потоком-2".

Що цьому передувало

Українська розвідка в листопаді заявила, що неподалік кордону України перебувають понад 94 тисячі російських військових, які можуть піти у наступ вже у січні – лютому 2022 року.

На тлі таких загроз президент США Джо Байден провів відеозустріч із кремлівським лідером Володимиром Путіним. Після цього Байден подзвонив президенту Володимиру Зеленському.

За даними Пентагону, після розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним деескалація, на яку розраховували, не почалася.

За інформацією ЗМІ, президент США застеріг свого російського колегу від вторгнення до України. Американський лідер наголосив, що це матиме серйозні наслідки для Москви.

Міжнародна спільнота погрожує Росії у випадку загострення агресії суровими санкціями. Зокрема, Москву можуть відключити від міжнародної банківської системи SWIFT.

Путін на зустрічі з Байденом не дістав із колоди українську карту, Зради та перемоги – дивіться відео:

Зустріч глав МЗС Великої сімки відбувається на вихідних у Ліверпулі. ЗМІ писали, що основною темою обговорень буде протистояння Росії та Китаю.