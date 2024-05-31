У разі загрози мають право бити: МЗС Литви підтримало удари України по Білорусі

Сьогодні у столиці Чехії пройшов не саміт глав закордонних справ країн НАТО. Перед його початком міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відповів, чи має Україна також бити по цілях у Білорусі.

Ландсбергіс натякнув, що Україна могла б бити по російських військових цілях на території Білорусі, якщо Москва їх туди перемістить.

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Російські військові об'єкти мають бути знищені

Російські війська з самого початку повномасштабного вторгнення розташовані на території Білорусії. Звідти вони вторглись на у північні області України. Зараз же вони там розташовані у тренувальних таборах та з іншими цілями. Втім, існує гіпотетична можливість перекидання з Росії у Білорусь ворожих військ для завдання нових ударів по Україні.

Якщо Росія, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в Росії, може перемістити їх кудись в іншому місці, то я вважаю, що вибір цілей теж потрібно перенести,

– розповів Габріелюс Ландсбергіс.

Відповідаючи на питання, чи повинна бити Україна по цілях у Білорусі, міністр закордонних справ Литви зауважив, що він має на увазі, що Україна повинна мати здатність захищатися.

Захід дозволив Україні бити по цілях у Росії