Ганебне запрошення на футбол: чому німці "відкрили Росію" у Києві

Ну, от і з'ясувалося, чого ті брехуни з Люфтганзи зняли свій відеокліп про Росію... в Києві.

Як повідомив Boris Reitschuster, один із членів знімальної групи, пояснив йому, що кліп про "відкритість Росії для світу" неможливо було зняти в Росії через численні заборони на зйомки...

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Тому ці гидотники просто взяли та й чкурнули до Києва. Це треба ж бо ще збагнути: через закритість Росії для іноземних ЗМІ знімати рекламу відкритості Росії до світу В УКРАЇНІ, на яку Росія напала. І все це називається "ми просто робимо свою працю, ми поза політики" та всяке інше бла-бла.

Сама ж Люфтганза просто тихесенько зняла цей кліп зі своєї сторінки. Вони справді не розуміють, що продемонстрували світові не свою винахідливість, а свою ницість?

Ну що ж... у Німеччині за відсутність совісті судом не карають. А от за неправдиві дані, розповсюджені ЗМІ навмисне – ще й як. Був би я паном Кличком – зараз би юридичний відділ КМДА вже готував позов до Франкфуртського суду...

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