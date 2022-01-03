Гантелі стоять, Петя спить, – Зеленський показав своє перше тренування після Нового року

Президент Володимир Зеленський опублікував фото з першого тренування у новому 2022 році. На світлині глава держави разом з домашніми улюбленцями.

Фотографію Зеленський оприлюднив у соцмережах 3 січня. Тренувався політик, судячи з усього, вдома.

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Президент сфотографувався з домашніми улюбленцями

Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку!

– написав Зеленський.

Петею та Норою звуть домашніх улюбленців Зеленського. На фото 2 собаки: один з них – чорний та менший – спить, а інша – позіхає. Сам Зеленський сидить у шортах та футболці на тренажері, біля його ніг – гантелі.

Фото з тренування Зеленський публікував 8 грудня

Раніше фото з тренування президент України публікував в інстаграмі 8 грудня. Тоді глава держави займався у спортзалі. Зеленський побажав "доброго ранку друзям і тим, хто заздрить".

У червні 2019 року президент Зеленський дав інтерв'ю зі спортзалу. Тоді глава держави перебував з офіційним візитом у Брюсселі.

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Про що говорив Зеленський під час новорічного звернення:

Володимир Зеленський у новорічну ніч привітав українців із Новим 2022 роком.

Глава держави зробив це в компанії українців, які віддано працюють у різних галузях.

Зеленський наголосив, що у 2021 році були речі, про які хотілося б забути, однак багато й таких, які хочеться пам'ятати: святкування Дня Незалежності, досягнення українських спортсменів, Кримська платформа, операція в Афганістані та інше.

Дивіться, як президент Зеленський вітав українців з Новим роком: