США хочуть лише встановити мир: подальші гарантії Україна має отримати від Європи

США прагнуть лише досягти припинення вогню, усі подальші кроки, а саме гарантії, мають залежати від Європи. Хоч ЄС зараз від цього не в захваті, європейські країни починають діяти.

Про це 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, зауваживши, що Європа усвідомлює, що Росія становить загрозу і для них, на Україні Кремль зупинятись не планує. Тим часом США знайшли для себе інший напрямок для захисту нацбезпеки.

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Європа має бути готова

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що його функція у російсько-українській війні – забезпечити надійний режим припинення вогню. Щодо майбутніх гарантій безпеки після цього для України – проблеми європейців, але не Сполучених Штатів.

Американські медіа також повідомляли про зміну стратегію національної безпеки США, де основний фокус з Європи переноситься на Азійсько-тихоокианський регіон. Це ще раз підтверджує той факт, що Вашингтон хоче, аби європейські країни розраховували лише на себе.

Європейці розуміють, що Трамп, поки це не буде шкодити його внутрішньому рейтингу, буде гратись у ці мирні переговори з росіянами. Однак Росія буде використовувати цей час, щоб підготуватись до наступного ходу на європейському театрі бойових дій та дестабілізувати НАТО,

– наголосив експерт із міжнародної безпеки.

Європейці, за словами Жовтенка, усвідомлюють, що російська загроза для Альянсу може виникнути навіть під час війни проти України. Кремль має змогу втілити гібридний сценарій провокацій проти НАТО, не припиняючи бойові дії на фронті.

Зауважте! Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Росія посилює дезінформацію, гібридні атаки та міграційний тиск на країни Євросоюзу, а у разі відсутності дій Росія буде використовувати військову силу. Він підкреслив, що за 5 років Росія буде здатна напасти на одну або кілька країн ЄС.

"Європа має робити щось з безпекою України і гарантувати безпеку сама собі без Штатів, які зараз не є надійним партнером", – додав він.

До слова, Єврокомісія презентувала нову оборонну стратегію "Біла книга", яка закликає країни ЄС збільшити військові витрати до 3,5% від ВВП. Серед планів – розширення виробництва зброї, якої критично не вистачає в Європі. Цікаво, що ця стратегія не повинна замінити НАТО.