Франція хоче бути гарантом безпеки для України: в ОП інше бачення щодо цього

Західні партнери, зокрема Франція, запевняють, що готові ставати гарантами безпеки для нашої держави. Водночас в Офісі Президента наголошують, що саме Україна буде тією мілітарною силою, яка після перемоги у війні принесе в Європу довгостроковий мир.

У міністерстві закордонних справ Франції зробили заяву щодо підтримки України в довгостроковій перспективі. Також свій погляд щодо цього питання висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

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Що сказали в МЗС Франції

Власне, у відомстві висловили рішучість щодо створення моделей партнерства, які б допомогли у майбутньому обороноздатності нашої держави.

Франція готова домовитися з Україною про надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери у спільній декларації 36-го франко-британського саміту,

– йдеться в джерелі.

Погляд ОП

Подоляк констатував, що саме післявоєнна Україна буде гарантом безпеки для Європи, зокрема, стосовно того, що Росія більше ніколи не розпочне війну. За його слова, тоді у Москві боятимуться нашої мілітарності та навіть не подумають про те, аби розпочинати гіпотетичне вторгнення.

Україна має виграти. І якщо Україна виграє у такої країни як Росія, і матиме єдиний досвід виграшу у війні, буде готова воювати… То хто для кого буде гарантом?

– сказав радник очільника Офісу Президента.

Ядерка чи НАТО