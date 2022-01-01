"Гарантії безпеки" Росії суперечать порядку у Європі, – президент Фінляндії

Російське МЗС представило НАТО та США договори з так званими "гарантіями про безпеку". У Фінляндії вважають, що такі ультиматуми Москви суперечать порядку в Європі.

Про це повідомив президент Фінляндії Саулі Нійністе у новорічному зверненні. Глава держави закликав поважати суверенну рівність всіх країн

До теми НАТО необхідно висунути Путіну зустрічні вимоги на його "гарантії безпеки", – Міноборони Литви

Конфлікт на кордонах України – на межі поглиблення

Конфлікт на кордонах України перебуває на межі поглиблення. Напруженість наростає і щодо європейської безпеки. Зміна була швидкою,

– сказав Нійністе.

Президент Фінляндії зауважив, що ще минулого літа, після поїздки президента США до Європи, головною причиною занепокоєння був Китай.

"Гарантії безпеки" від Росії непокоять Європу

Раніше Захід сподівався, що США та Росія налагодять комунікацію. Проте на перешкоді цьому стали так звані "гарантії безпеки". Ці вимоги Москви, наголосив президента Фінляндії, суперечать порядкам Європи.

30 грудня президент США Байден провів телефонні перемовини з главою Кремля Володимиром Путіним. Байден закликав Путіна до деескалації ситуації з Україною

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Що відомо про "гарантії безпеки", які вимагає Росія:

Російське МЗС представило договір про "гарантії безпеки", відповідь очікують від США та НАТО.

У документі фактично є вимога щодо нерозширення Північноатлантичного альянсу.

У НАТО говорили, що готові до консультацій з Москвою.

Частину вимог у Держдепі назвали неприйнятними.

Тим часом, голова МЗС Росії Сергій Лавров пригрозив "заходами", якщо "ультиматум" проігнорують.

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