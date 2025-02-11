Гарантії безпеки без США не є реальними гарантіями, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у разі припинення президентом США Дональдом Трампом підтримки України з боку Вашингтона, Європа сама по собі не зможе заповнити прогалину.

Про це він сказав під час годинного інтерв’ю для The Guardian в адміністрації президента в Києві, передає 24 Канал. Він висловив сумніви щодо того, що Європа зможе забезпечити Україну гарантіями безпеки без США.

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Що сказав Зеленський про це

Володимир Зеленський переконаний у тому, що гарантії безпеки без Сполучених Штатів "не будуть реальними гарантіями безпеки" для України у разі укладення миру після потенційних перемовин з російською стороною.

Є ті, хто каже, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу "ні",

– заявив він.

The Guardian зауважує, що скептики побоюються, що угода за посередництва США може призвести до того, що Україна буде змушена капітулювати перед вибагливими вимогами російського диктатора Владіміра Путіна.

Український лідер своєю чергою заявив, що готовий до переговорів, але хоче, щоб Україна робила це з "позиції сили", і сказав, що запропонує американським компаніям вигідні контракти, аби залучити Дональда Трампа.

Нагадаємо, зовсім нещодавно радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що американський лідер зупинить бойові дії, однак гарантії безпеки та відповідальність за "конфлікт" однозначно мають бути справою європейців.