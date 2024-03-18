Гарні наміри чи підступний план: що криється за діями Джонсона щодо допомоги Україні
Спікер Палати представників США Майкл Джонсон продовжує блокувати допомогу Україні. Він нібито мотивує це тим, що законопроєкт про фінансування допомоги Україні має бути дещо змінений. Водночас демократи розпочали збирати підписи в рамках процедури, яка допоможе провести голосування в обхід затримок Джонсона.
Дональд Туск закликає Джонсона не ігнорувати, що "коїться з Одесою", адже його небажання якомога швидше подати законопроєкт на голосування парламету негативно впливає на війну в Україні. Громадський і політичний діяч із США Юрій Рашкін зазначив 24 Каналу, що Джонсон розуміє – його коаліція розвалюється. Він бачить, що демократи збирають підписи й допомога Україні може відбутися в обхід його позиції, а отже, в обхід Дональда Трампа.
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Джонсон усвідомлює свій провал
Рашкін вважає, що спікер Джонсон знає, що він у складній ситуації, тому і пропонує інший варіант. Він намагається розділити допомогу Україні та Ізраїлю, щоб було два окремі законопроєкти. Це може пришвидшити їх ухвалення і не суперечитиме позиціям трампістів.
Такий намір є способом допомогти своїй фракції "вижити, а не розвалитись повністю". Бо ті республіканці, хто підтримує допомогу Україні – бояться прямого конфлікту з Трампом, аби не втратити політичну кар'єру.
Гарні наміри (у Джонсона – 24 Канал), але він, в основному, займається затримкою законопроєкту, що і буде робити надалі. Через це довіри до нього нема ніякої,
– зауважив громадський і політичний діяч.
Що буде з допомогою Україні
Рашкін очікує, що протягом 1 – 2 тижнів буде голосування.
Головне, аби Джонсон не відправив всіх у відпустку, і знову не дав їм голосувати,
– сказав Рашкін.
Джонсон надіється, що саме завдяки головам демократів і тим ситуативним коаліціям, які йому доводиться будувати, врешті, вдасться ухвалити фінансування на допомогу Україні, не залучивши до цього процесу республіканців.
"Важко довіряти спікеру Джонсону, зважаючи, що він робив досі. Але я вірю в те, що розуміння важливості допомоги Україні має переважати", – наголосив Юрій Рашкін.
Допомога Україні: останні новини
- США досі не проголосували за надання масштабної допомоги Україні. Однак трампісти у Вашингтоні вже почали просувати свій варіант – Джонсон пропонує надавати допомогу в кредит, а не "дарувати".
- У США можуть розглянути військову й фінансову допомогу Україні в одному пакеті з конфіскацією російських активів. Про це говорив міністр юстиції України Денис Малюська, зазначивши, що розгляд і голосування можуть почати вже наступного тижня.
- У Євросоюзі ухвалили рішення щодо виділення додаткових коштів на військову допомогу. Мовиться про 5 мільярдів євро.