Йде просування ЗСУ, але окупанти завезли туди великі резерви, – Гайдай про ситуацію на Луганщині

Наразі ситуація на Луганщині залишається доволі складною, хоча ЗСУ продовжують потроху просуватися. Крім того, російські загарбники завезли туди велику кількість резервів.

А також окупанти встигли побудувати оборонні споруди в області та замінувати великі ділянки територій. Про це 24 каналу розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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ЗСУ просувають обережно, але успішно

Однак Збройні Сили України в Луганській області доволі обережно просуваються. Водночас російські загарбники намагаються здійснювати якісь незрозумілі наступальні дії. Ба більше, окупанти завезли туди чималу кількість "мобіків".

За словами Гайдая, українські військові розповідають, що після того, як вони накривають вогнем ворожі позиції, росіяни навіть не прибирають тіла своїх загиблих товаришів, а йдуть по їхнім трупам.

Якщо вивчити історію, то на Сватівському напрямку ніхто ніколи не проводив наступальні дії, але Збройні Сили України роблять це успішно,

– зауважив очільник Луганської ОВА.

На його думку, кількість загиблих росіян на Луганщині буде стрімко зростати, адже Росія кидає непідготовлених мобілізованих окупантів у "м'ясорубку". Втім, попри відсутність підготовки та бойового злагодження, "мобіки" все одно лишаються небезпечними, оскільки бодай якусь, але мають зброю.

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У селах на лінії фронту все ще лишаються люди

У деяких населених пунктах Луганщини, що розташовані в районі проведення бойових дій, все ще залишаються люди. За словами Гайдая, вони погоджуються виїхати, коли вже "прилетіло в будинок сусіда".

Евакуацію українців проводять дуже тихо, адже якщо її оголошують, то росіяни починають рівняти населені пункти з землею. З вивезенням людей з перших днів вторгнення дуже допомагають волонтери.

Іноді волонтери заїжджають в село буквально на 5 – 7 хвилин, тому що десь літають дрони, десь бачать, що заїхали якісь мікроавтобуси й починають обстріли,

– розповів голова Луганської ОВА.

Утім, робота над евакуацією наших громадян не зупиняється й людей постійно вивозять до безпечних місць.

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