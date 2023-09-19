"У реальному житті воюють люди": генерал Міллі відповів на закиди щодо повільного контрнаступу

Генерал Марк Міллі заявив, що прогнозований перебіг війни значно відрізняється від реального стану речей на фронті. Однак, він наголосив, що попри складнощі Україна звільнила понад половину своїх земель.

Раніше генерал переконував, що для повної перемоги необхідно більше часу. На території України перебуває принаймні 200 тисяч росіян – всіх їх необхідно вигнати з окупованих земель.

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Україна продовжує рухатися вперед

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі на брифінгу після засідання "Рамштайну" наголосив, що війна на папері і в реальному житті значно відрізняється. У реальному житті воюють справжні люди. Вони йдуть в атаку та можуть наражатися на мінні поля.

Але контрнаступ триває, українці проникли через кілька ліній російської оборони. Головне — ніхто не буде зупинятися, поки не буде досягнуто головної мети,

– акцентував генерал.

Попри ці проблеми, ЗСУ вдалося звільнити понад половину окупованих росіянами земель. Міллі заявив, що Україна продовжує досягати успіху і станом на сьогодні деокупувала 54% захоплених територій.

Який наразі стан контрнаступу