"У реальному житті воюють люди": генерал Міллі відповів на закиди щодо повільного контрнаступу
Джерело:Голос Америки
Генерал Марк Міллі заявив, що прогнозований перебіг війни значно відрізняється від реального стану речей на фронті. Однак, він наголосив, що попри складнощі Україна звільнила понад половину своїх земель.
Раніше генерал переконував, що для повної перемоги необхідно більше часу. На території України перебуває принаймні 200 тисяч росіян – всіх їх необхідно вигнати з окупованих земель.
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Україна продовжує рухатися вперед
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі на брифінгу після засідання "Рамштайну" наголосив, що війна на папері і в реальному житті значно відрізняється. У реальному житті воюють справжні люди. Вони йдуть в атаку та можуть наражатися на мінні поля.
Але контрнаступ триває, українці проникли через кілька ліній російської оборони. Головне — ніхто не буде зупинятися, поки не буде досягнуто головної мети,
– акцентував генерал.
Попри ці проблеми, ЗСУ вдалося звільнити понад половину окупованих росіянами земель. Міллі заявив, що Україна продовжує досягати успіху і станом на сьогодні деокупувала 54% захоплених територій.
Який наразі стан контрнаступу
- Марк Міллі наголошує, що перед Україною стоїть непроста задача, адже лінія фронту велика, далі на ЗСУ чекає погіршення погодних умов. Він не бачить передумов до швидкого закінчення війни – принаймні на цьому етапі боротьби.
- Однак систематично українські військові продовжують вибивати ворога. Зокрема, нещодавно ЗСУ звільнили одразу два важливих населених пункти на Донеччині – Андріївку та Кліщіївку. Росіяни будуть змушені відступати ще далі, адже вони не зможуть утримувати південно-західний сектор.
- Президент наголосив, що попри величезну кількість російських військ, Україна все ж зможе подолати лінії оборони окупантів. Зеленський наразі не може публічно сказати, де та коли це відбудеться. Це нелегкий шлях, проте ЗСУ наразі вже знають, де "потужно прорвати".