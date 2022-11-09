"Вагнерівці" і близько не стоять біля найкращих українських військових, — генерал США Ходжес
Окупанти кидають на найгарячіші ділянки фронту найманців. У Росії ПВК "Вагнера" вважали особливо небезпечним так званим "елітним підрозділом". Втім, ситуація на полі бою нерідко говорить про інше.
Колишній командувач американської армії в Європі генерал Бен Ходжес розповів в інтерв'ю 24 каналу, що думає про "вагнерівців" та чи зможуть ці найманці суттєво вплинути на хід війни.
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Російські найманці і близько не стоять біля українських захисників
Генерал США зазначив, що на початку війни переоцінив можливості росіян. Пояснив, що не врахував впливу корупції і які негативні наслідки все це мало.
Також Ходжес знав про відсутність нормальних сержантів у Росії, але не думав, що вони будуть аж настільки погано навчені і так погано воюватимуть. Тож саме тому на полі бою потрібні такі групи, як "вагнерівці" – досвідчені вояки які були в Африці, Сирії та в Україні.
Військовий згадав, як кілька років тому найманці ПВК "Вагнера" натрапили на американців у Сирії. Тоді бійці США знищили противника.
Вони, можливо, найкращі з росіян, але і близько не стоять біля американських чи найкращих українських частин. Якщо вони зараз їздять по в'язницях і набирають звідти людей, то тут вже мова про проблеми зі світосприйняттям самих вагнерівців.
Інтерв'ю з Беном Ходжесом: дивіться відео
Ходжес наголосив, що Пригожин – засновник ПВК "Вагнера" створив для себе самого армію. Так, як Кадиров в Чечні. Втім, в реальних боях беруть участь зовсім небагато чеченців, бо Кадиров їх береже.
Чеченці стоять позаду росіян. Це такий собі загороджувальний загін, аби ніхто не відступив і не втік. Однак, це ж то не їх вбивають, підкреслив генерал США.
Кадиров і Пригожин готуються до того, що коли розпадеться Росія, в них буде по власній армії,
– зауважив Бен Ходжес.
Генерал США переконаний, що Кадиров та Пригожин не отримують накази від Герасімова. "Це вид російської армії, який не може воювати у взаємодії з ВПС, наземними силами чи артилерією. Для України це, в принципі, добре", – підсумував Ходжес.
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Коротко, що треба знати про "вагнерівців"
- Багато найманців з ПВК "Вагнера" наразі воюють на Бахмутському напрямку. Зауважимо, що це одна з найгарячіших ділянок фронту.
- Здебільшого до лав "вагнерівців" вербують зеків. Агітацію проводить сам "Кухар Путіна" Пригожин. До речі, він вже навіть не приховує, що з поля бою зворотноої дороги нема.
- До "вагнерівців" записують навіть тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, гепатит С та ВІЛ. На руки їм одягають браслети білого та червоного кольору відповідно. Втім, навіть лікарі не хочуть надавати допомогу хворим колишнім ув'язненим.
- Також до ПВК "Вагнера" вже почали активно вербувати білорусів.
- За даними ЗМІ, станом на початок листопада, наші воїни вже знищили понад 500 колишніх зеків – "вагнерівців".
- Цікаво, що нещодавно "вагнерівці" розстріляли понад 50 завербованих для війни в'язнів. Зокрема, вбили за спроби дезертирства.
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