"Вагнерівці" і близько не стоять біля найкращих українських військових, — генерал США Ходжес

Окупанти кидають на найгарячіші ділянки фронту найманців. У Росії ПВК "Вагнера" вважали особливо небезпечним так званим "елітним підрозділом". Втім, ситуація на полі бою нерідко говорить про інше.

Колишній командувач американської армії в Європі генерал Бен Ходжес розповів в інтерв'ю 24 каналу, що думає про "вагнерівців" та чи зможуть ці найманці суттєво вплинути на хід війни.

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Російські найманці і близько не стоять біля українських захисників

Генерал США зазначив, що на початку війни переоцінив можливості росіян. Пояснив, що не врахував впливу корупції і які негативні наслідки все це мало.

Також Ходжес знав про відсутність нормальних сержантів у Росії, але не думав, що вони будуть аж настільки погано навчені і так погано воюватимуть. Тож саме тому на полі бою потрібні такі групи, як "вагнерівці" – досвідчені вояки які були в Африці, Сирії та в Україні.

Військовий згадав, як кілька років тому найманці ПВК "Вагнера" натрапили на американців у Сирії. Тоді бійці США знищили противника.

Вони, можливо, найкращі з росіян, але і близько не стоять біля американських чи найкращих українських частин. Якщо вони зараз їздять по в'язницях і набирають звідти людей, то тут вже мова про проблеми зі світосприйняттям самих вагнерівців.

Інтерв'ю з Беном Ходжесом: дивіться відео

Ходжес наголосив, що Пригожин – засновник ПВК "Вагнера" створив для себе самого армію. Так, як Кадиров в Чечні. Втім, в реальних боях беруть участь зовсім небагато чеченців, бо Кадиров їх береже.

Чеченці стоять позаду росіян. Це такий собі загороджувальний загін, аби ніхто не відступив і не втік. Однак, це ж то не їх вбивають, підкреслив генерал США.

Кадиров і Пригожин готуються до того, що коли розпадеться Росія, в них буде по власній армії,

– зауважив Бен Ходжес.

Генерал США переконаний, що Кадиров та Пригожин не отримують накази від Герасімова. "Це вид російської армії, який не може воювати у взаємодії з ВПС, наземними силами чи артилерією. Для України це, в принципі, добре", – підсумував Ходжес.

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Коротко, що треба знати про "вагнерівців"

Багато найманців з ПВК "Вагнера" наразі воюють на Бахмутському напрямку. Зауважимо, що це одна з найгарячіших ділянок фронту.

Здебільшого до лав "вагнерівців" вербують зеків. Агітацію проводить сам "Кухар Путіна" Пригожин. До речі, він вже навіть не приховує, що з поля бою зворотноої дороги нема.

До "вагнерівців" записують навіть тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, гепатит С та ВІЛ. На руки їм одягають браслети білого та червоного кольору відповідно. Втім, навіть лікарі не хочуть надавати допомогу хворим колишнім ув'язненим.

Також до ПВК "Вагнера" вже почали активно вербувати білорусів.

За даними ЗМІ, станом на початок листопада, наші воїни вже знищили понад 500 колишніх зеків – "вагнерівців".

Цікаво, що нещодавно "вагнерівці" розстріляли понад 50 завербованих для війни в'язнів. Зокрема, вбили за спроби дезертирства.

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