Подарунковий пакет вибухнув під час відкриття: які деталі загибелі Частякова

Помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув 6 листопада внаслідок вибуху гранати. Зокрема, вибухівка містилася у подарунку, який він отримав на свій день народження.

Зокрема, подарунок вибухнув, коли військовий намагався його відкрити. Про це повідомили джерела 24 Каналу у правоохоронних органах.

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Які деталі загибелі Частякова

Правоохоронці наголосили, що повідомлення про підрив гранати надійшло у поліцію близько 17:22. Зокрема, джерела наголосили, що вибух стався у селі Петропавлівська Борщагівка, куди одразу ж направилися поліцейські та медики зі швидкої допомоги.

Приїхавши на місце правоохоронці, посилаючись на слова дружини помічника Залужного, встановили, що Частяков приніс додому подарунковий пакет. Там містилася пляшка спиртного напою та подарунковими чарками у вигляді гранат.

Під час відкриття пакета стався вибух,

– зазначили джерела 24 Каналу.

Зрештою стало відомо, що Частяков внаслідок отриманих травм загинув. А син полковника отримав травми у вигляді рваних ран на обличчі. Правоохоронці зазначили, що дружина помічника Залужного перебувала у шоковому стані після інциденту.

Що відомо про смерть помічника Залужного