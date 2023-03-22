"Крила для свободи": у НАТО допускають, що Україна отримає західні винищувачі

Союзники можуть наважитись надіслати Україні західні винищувачі. Потрібно розглядати ймовірність збільшення можливостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що країни-члени підуть далі у постачанні зброї й надішлють Україні F-16 або інші західні літаки.

До речі Все можна організувати за 2 дні, – льотчик-інструктор про участь іноземних пілотів F-16 у війні

До цього може спонукати емоційний заклик президента Володимира Зеленського щодо "крил для свободи" в лютому.

Ми повинні продовжувати розглядати потребу в більших можливостях,

– сказав Столтенберг.

Рішень не було

Попри відмову президента США Джо Байдена надати винищувачі американського виробництва, Столтенберг наголосив, що "не було прийнято жодних рішень щодо F-16".

Крім того, Польща і Словаччина погодилися надати 17 радянських винищувачів МіГ-29, але загальна кількість наявних літаків невелика.

Чи отримає Україна F-16