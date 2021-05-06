Російських військ біля України зараз більше, ніж під час ескалації, – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 6 травня прокоментував кількість військ Росії біля кордону з Україною та на окупованих територіях. Зокрема, він сказав, що десятки тисяч військових досі залишаються на своїх позиціях.

Політик розповів про це перед участю в засіданні міністрів оборони країн-членів ЄС, яке відбудеться в Брюсселі. Зокрема, зустріч відбудеться під головуванням Жозепа Борреля.

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НАТО має залишатися пильним, – Столтенберг

Генсек НАТО заявив, що збільшення російських військ змушує Альянс пильно стежити за розвитком ситуації.

"Ми бачили незначне зменшення скупчення російських підрозділів, але десятки тисяч (військових – 24 канал) залишаються. Ми також бачимо, що Росія залишила багато зброї, заздалегідь розташованого обладнання", – заявив Столтенберг.

Він нагадав, що Росія впровадила обмеження в Чорному морі, включаючи обмежений захід в Азовське море через Керченську протоку.

Тому НАТО має залишатися пильним і пильно відстежувати розвиток ситуації. Є значна російська присутність, є більше російських підрозділів у та навколо України, ніж до недавнього збільшення напруги, – казав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО запевнив, що агресивна російська поведінка, починаючи від небезпечних шпигунських операцій у Болгарії та Чехії, а також значного нарощування військової присутності на окупованих територіях та навколо України, буде обговорюватись на засіданні.

Коротко про ескалацію Росією

Наприкінці березня головнокомандувач Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує війська та техніку до кордонів з Україною. Згодом Кремль почав стягувати війська й техніку до окупованих територій, зокрема й у Крим. Детальніше про ситуацію тут.

Згодом українська розвідка попереджала про можливі провокації та наступ. Світ виступав проти російської агресії. Зокрема, висловлюючи підтримку Україні.

22 квітня Кремль заявив про відведення військ, однак залишив техніку 41 армії біля кордону України. Також під виглядом "навчань", Росія закрила частину акваторії Чорного моря.

6 травня Володимир Зеленський повідомив, що Росія відводить війська дуже повільно. Зокрема, на кордоні залишається військова техніка. За словами президента, наразі з Криму Росія "відігнала" лише 3,5 тисячі військових.

Високопоставлені представники адміністрації Байдена запевнили, що