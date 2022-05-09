Генсек ООН назвав загальну кількість евакуйованих з "Азовсталі" й інших районів Маріуполя

Після численних прохань та закликів, 26 квітня Путін "дозволив" ООН евакуювати з "Азовсталі" хоча б цивільних. Перша евакуація відбулася 1 травня, й продовжувалася протягом декількох днів.

Так, з "Азовсталі" у Маріуполі та прилеглих районів вже вдалося евакуювати понад 600 мирних жителів. Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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Вдалося евакуювати понад 600 мирних жителів

За його словами, в межах операції безпечного проходу, координованої ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, 8 травня з "Азовсталі" та інших районів Маріуполя евакуювали нову групу – понад 170 цивільних осіб. Ця група евакуйованих вже прибула до Запоріжжя.

Після останньої операції безпечного проходу кількість мирних жителів безпечно евакуйованих з металургійного комбінату "Азовсталь" та інших районів Маріуполя сягнула до понад 600 осіб,

– заявив він.

Генсек ООН також подякував всім, хто бере участь у цій складній операції, зокрема керівникам Києва. Крім того, подякував Москві за забезпечення необхідних гуманітарних пауз.

Він також закликав сторони конфлікту докладати всіх зусиль, щоб забезпечити безпечний проїзд для всіх охочих виїхати в будь-якому напрямку, й надати допомогу людям, які цього потребують.

Евакуація маріупольців з "Азовсталі": головне

Понад місяць Україна та міжнародні партнери намагались домовитись з Путіним щодо евакуації людей з території заводу. Нарешті справа зрушила з місця завдяки міжнародному розголосу та політичному тиску. 26 квітня Путін "дозволив" ООН евакуювати з "Азовсталі" хоча б цивільних.

Перша евакуація відбулася 1 травня. Тоді з "маріупольської фортеці" до Запоріжжя вдалося вивезти понад сотню цивільних людей. Кілька днів з міркувань безпеки деталі операції тримали в таємниці.

Після офіційного розголошення евакуації, 1 травня, Росія знову почала обстрілювати завод, попри режим припинення вогню. Тим часом на заводі залишались мирні люди, які не встигли евакуюватися. Так, 2 травня під час бомбардування "Азовсталі" загинули 2 цивільні жінки. Пізніше з-під завалів дістали близько сотні громадян, серед яких – літні люди й діти.

3 травня росіяни розпочали сильно штурмувати "Азовсталь", а 4 травня вже прорвалися на територію заводу.

Паралельно з цими подіями у Бердянську окупанти заблокували більшу частину автобусів з евакуйованими маріупольцями. У заручниках ситуації опинилися близько 2 тисячі людей. Через обстріли окупантів евакуація до Запоріжжя зривалася.

Уранці 3 травня Вадим Бойченко повідомив, що частина колони таки змогла вирушити до Запоріжжя.

Зранку 6 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш розповів, що загалом із заблокованого міста вдалось вивезти близько 500 маріупольців.

Того ж дня з "Азовсталі" вдалося забрати ще 50 жінок, дітей та літніх людей. Але евакуаційний автобус чекав на них поруч весь день, поки не припиняться обстріли. Евакуація проходила вкрай повільно через те, що росіяни порушували "режим тиші" й вели бойові дії.

Тим часом українська влада та захисники Маріуполя закликають до евакуації з території заводу не лише цивільних, а й українських бійців. Принаймні померлих та поранених. Але 2 травня в ООН заявили, що не можуть взяти на себе відповідальність за евакуацію військових або поранених з "Азовсталі".

При цьому 6 травня активісти створили петицію, де вимагають ООН, генсека організації та регіональних лідерів з усього світу розпочати негайну процедуру евакуації цивільних, всіх поранених, тіл загиблих та українських військовослужбовців із заблокованого Маріуполя.

Водночас 7 травня стало відомо, що день перед тим, 6 травня, під час евакуації мирних жителів Маріуполя з "Азовсталі" росіяни вбили 3 українських захисників, а ще 6 отримали поранення.

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