Генсек ООН відреагував на удар по редакціях ЗМІ в Секторі Гази

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш стурбований через авіаудар, який ізраїльські військові завдали по офісах ЗМІ в Секторі Гази. Він наголосив, що це порушує міжнародне право.

Гутерріш акцентував, що у зруйнованій багатоповерхівці були офіси декількох міжнародних ЗМІ, а також житлові квартири. Позицію Генсека висловив його офіційний представник Стефан Дюжаррік.

Важливо Ізраїль обстріляв багатоповерхівку в Секторі Гази: там були офіси світових ЗМІ – відео

Генеральний секретар нагадав всі, що будь-які невибіркові удари по цивільному населенню і структурам ЗМІ порушують міжнародне право і повинні бути відвернені за будь-яку ціну.

Що цьому передувало

Ізраїль 15 травня обстріляв палестинських бойовиків у Секторі Гази. Ізраїльтяни завдали удар по вежі "Аль-Джаля", де розміщувалися офіси Associated Press, Al Jazeera та інших компаній. Військові випустили по багатоповерхівці одразу 4 ракети.

Журналісти та інші люди, що були у висотці, покинули її до атаки.

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: що треба знати