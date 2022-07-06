Генштаб скасовує рішення про дозволи для військовозобов'язаних, але готує оновлення

У Генштабі ЗСУ вирішили скасувати обмеження щодо переміщення військовозобов'язаних. Рішення було прийнято на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

Рішення скасували через недопущення подальших маніпуляцій

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на засіданні розглядалося питання щодо заборони переміщення військовозобов'язаних.

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Залужний наголосив, що отримання дозволу на переміщення військовозобов'язаних "стосувався винятково внутрішньої роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки". Він зазначив, що це не створювало зобов'язань та обмежень прав і свобод громадян України.

Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави,

– написав головнокомандувач ЗСУ,

Як написав Залужний, рішення про обмеження на пересування військовозобов'язаних скасували з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання.

Повідомляється, що Порядок надання дозволу на пересування військовозобов'язаних відправили на доопрацювання.

"Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів", – резюмував Залужний.

Що відомо про обмеження пересування військовозобов'язаних

У вівторок, 5 липня, у Генштабі ЗСУ нагадали про норму Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Відповідно до закону, військовозобов'язані, призовники й резервісти не мають права покидати місце проживання без дозволу керівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Повідомлялося, що в Генштабі ЗСУ розробили Порядок надання дозволу громадянам України. Відповідний документ надається на термін від 30 діб до року.

Інформація від Генштабу викликала обурення у соціальних мережах. Не всі українці змогли зрозуміти, що від них вимагають, через що в Залужного пояснили, чи заборонять військовозобов'язаним пересуватися Україною.

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Радниця з юридичних питань головнокомандувача Збройних Сил України Євгенія Рябека наголосила, що йдеться про впорядкування обліку осіб, які змінюють місце проживання. Тому пересування не завжди означає необхідність отримання спеціальних дозволів. Також правила від Генштабу ЗСУ роз'яснили й українські юристи.

Згодом Валерій Залужний опублікував алгоритм того, як отримати такий дозвіл для пересування, а також розповів, хто це може зробити. Окрім того, у ЗСУ пояснили, кому не потрібен дозвіл для виїзду за межі місця проживання.

Ввечері 5 липня президент Володимир Зеленський прокоментував скандальну тему. Він закликав не ухвалювати без нього рішень. Уже 6 липня глава держави наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов'язаних.

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