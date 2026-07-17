Американський політолог українського походження, директор Представництва Світового конгресу українців (СКУ) при ООН Андрій Добрянський дав велике інтерв'ю 24 Каналу.

У розмові з журналісткою Катериною Соляр експерт розповів про своє бачення загострення подій навколо Ірану, звертає увагу на поглиблення конфлікту між Трампом і Нетаньягу, аналізує вашингтонські "підводні течії", оцінює перспективи запровадження потужних американських санкцій проти Росії та відзначає зміну риторики Трампа щодо війни в Україні.

24 Канал подає текстову версію інтерв'ю Андрія Добрянського.

Дух Анкориджа вивітрився

Давайте поговоримо з вами знову ж таки про наші відносини з американським народом, з американським президентом. Тому що я там дивлюся, на території Росії випустили парфум чи планують випускати парфум "Дух Анкориджа". Вони нібито погодилися з тим, що нібито ніякого духа і не було, але тим не менше, все не можуть відпустити від себе цю саму думку і все не можуть відійти від телефону, тому що я так розумію, що й досі чекають, що президент Сполучених Штатів має набрати їх після саміту НАТО і сказати щось за підсумками. А цього дзвінка все нема і нема. Таке відчуття, що, знаєте, там в Білому домі відключили "плюс сім", через який можна додзвонитися до Росії.

Я думаю, що вже час став через цілий рік, коли Трамп дуже оптимістично звернувся до нашого ворога, думав, що він міг мати домовлення. Але не тільки в тім, що наш ворог не хотів слухати Трампа, але в тім, що він підкреслював щоразу, коли були ті телефонні розмови між Трампом і Путіним, навіть що вони до дев'яноста хвилин були.

Ми щоразу знаємо, що Путін тоді звернувся і атакував Україну, атакував населені пункти, атакував цивільні пункти, щоби підкреслювати от ці двосторонні стосунки між обома лідерами. Путін хотів як нарцисист бути на першому місці.

І для такого чоловіка, як Трамп, він так само не хоче залишитися на другому місці у двосторонніх зв'язках і якомусь союзі тут. То тут ми бачимо, що Трамп тепер попустично не буде говорити проти ворога, але він буде підвищувати так, як він цілий рік підвищував тактичну допомогу з Україною.

Він так само дуже задоволений щодо тих авіасанкцій українських і хоче побачити, щоби його так званому другу Путіну неприємність тепер була не тільки Трампові, коли кожний раз він мав бачити, що цивільні пункти його друг атакував в Україні, а тепер Трамп знає, що неприємність прийшла назад до Путіна.

І чим більше буде тих атак, чим більше, мабуть, ті додаткові санкції перейдуть через Конгрес, як і так само всі інші проблеми, які ворог зараз тепер має, нарешті прийде час, щоби повернувся Путін до якогось обговорення, щоби вже забудемо про Анкоридж, але примусимо ворога, щоби нарешті сидіти напроти пана Зеленського.

Інтерв'ю з Андрієм Добрянським – дивіться відео (початок з 13:12):

Іранський трек Трампа та розкол у відносинах з Нетаньягу

Тут, що стосується якихось коментарів Дональда Трампа, так, він не дуже багато говорив останнім часом. Можливо, він все-таки зайнятий іранською операцією, яка ніяк не завершиться. Вже здавалося, що ми прийшли до якогось фінального результату, вже навіть трохи встигли потішитися, тому що ціни на нафту почали знижуватися. Розуміємо, що там Росія перестала на цьому більше заробляти, хоча зі своєї сторони Україна робить все можливе для того, щоб вона в принципі перестала на цьому заробляти. Я маю на увазі і винищення кораблів в Чорному і Азовському морях, і удари по російських НПЗ в тому числі.

Але бачимо, що знову все відновилося з новою силою. Якщо говорити про іранську операцію і подальші відносини, знову ж таки, чи видно зараз, коли може бути кінець всього цього конфлікту? Тому що зараз, здається, нічого не вказує на те, що готові сісти за стіл перемовин. За стіл перемовин нас постійно намагався посадити Дональд Трамп з Росією, а у підсумку нічого не вказує на те, що він готовий сісти за стіл перемовин з Іраном?

Так, і це чому ми менше чуємо тепер щодо переговорів з Росією, менше чуємо щодо Віткоффа і Кушнера. І так само через останні кілька тижнів це те, що ті особи обіцяли президенту Трампові, включаючи ще віцепрезидента: "Не журіться, пане президенте, ми все можемо вирішити. Ми будемо мати мир з Іраном, і це дуже швидко все перейде".

Я думаю, неможливість переконати іранців образила президента Трампа, що він увірував у тих осіб. І це чому, коли він говорить щодо України, він тепер не тільки слухає їх, але й інші голоси, і більше тепер слухає таких, як Марко Рубіо.

Він слухає його агенції, як ЦРУ та інші, щоб він зрозумів, яка атака зараз відбувається там, як Україна підвищує свої атаки. Він не слухає Віткоффа, який вічно хоче відвідати Санкт-Петербург і мати переговори особисті там. Але оскільки ті особи не могли йому заспокоїти Іран, він має тепер звернутися до інших у його команді, щоб вирішити, як там закінчити війну.

Я думаю, це будуть знову максимальні атаки — чи то бомбардування острова Харк, чи інших енергопунктів. Він так само, як з Путіним, хотів мати максимальний натиск військовими ударами, щоби нарешті іранці присіли і мали якесь домовлення.

Я думаю, це буде менш ефективно для нього, ніж він думав, і ніж він бачив у Венесуелі, де він знайшов урядовців, які готові співпрацювати з ним. А в Ірані це є всі фанати, терористи переважно в їхньому уряді, то вони не мають думки мати мирну угоду з Америкою. Вони б хотіли знищити Америку як всесвітню систему.

Також журналісти писали про те, що виник такий, як вони назвали, скандал в благородному сімействі, маючи на увазі Трампа і Нетаньягу. На цьому самому фоні, що нібито Трамп закликав Нетаньягу вивести війська з Сирії і Лівану, і що там вони теж не знайшли точок дотику. Ну і відповідно, що зараз цей скандал так розширюється і набирає масштабів. Наскільки він може бути серйозним?

Ми побачимо через кілька днів. Бо, за нашим розумінням, пан Нетаньягу прилітає до Америки на похорон Ліндсі Грема, і він має мати зустріч в Білому домі поза закритими дверима, де обидва, Трамп і Нетаньягу, можуть обговорити прямо те, що, як ви згадали у статті, було дуже неприємним непорозумінням між ними обома.

Я думаю, що чим далі ми йдемо в тій війні, чим більше є розкол між Ізраїлем і Америкою, незадоволенням Трампом тим, що Ізраїль обіцяв йому швидке завершення, якого не існує, це залишиться проблемою для Ізраїлю на майбутнє.

Ми знаємо, що вони ще мають свої вибори мати у жовтні. Я думаю, одна частина цієї зустрічі буде проханням від Нетаньягу, щоб Трамп підтримав його знову і його партію в жовтні. Але ми побачимо, чи президент Трамп серйозно незадоволений ним.

Законопроєкт Ліндсі Грема та внутрішньополітичні ігри в Конгресі

Давайте про Ліндсі Грема згадаємо, тому що знову ж таки про його законопроєкт, мені здається, заговорили більше після того, як Ліндсі Грем пішов з життя, ніж говорили до. Ліндсі Грем хотів довести його до фінального кінця, відповідно за свого життя не зміг цього зробити. Але тепер кажуть, що туди внесені зміни і відповідно, ну там я не назвала би його пом'якшеним законопроєктом, тому що замість 500 відсотків написали 100 відсотків мит.

Там ще сказав Дональд Трамп про те, що туди можуть додати Іран ще з Хезболлою для того, щоб його ухвалити. На вашу думку, цей законопроєкт чи матиме він продовження? Чи матиме він можливість ухвалення? І чи будуть туди додаватися ще сторонні, скажімо так, організації? Чи буде туди додаватися Іран для того, щоб він був ухвалений у підсумку?

Так, спочатку над цим законопроєктом працювали понад рік. В минулому році в липні, в 2025 році, був день народження Ліндсі Грема раніше в місяці, коли він хотів пропонувати перше читання, але це тоді було блоковано. І до нинішнього дня Ліндсі Грем працював, щоби знайти різні компроміси. І так як ви сказали, буде змінена мова від того законопроєкту, який ми всі чули в минулому році. Тож фінальну мову ми ще чекаємо, щоби всі зрозуміли, які компроміси були і що в тім буде включене.

Існує дуже велика підтримка, двопартійна підтримка [України], і специфічно, щоб це сталося як данина пам'яті Ліндсі Грема. Але, на жаль, як все законодавство в Америці, специфічно будь-яке законодавство, яке підтримує Україну чи допомагає Україні, це все залежить не від підтримки України чи стану проти Росії, а від внутрішніх політичних непорозумінь.

І зараз тепер сам президент Трамп, навіть і що він казав, що підтримує цей законопроєкт, він так само виступає проти ухвалення будь-яких законопроєктів перед тим, як Конгрес ухвалить його запропонований законопроєкт, який би передав йому право на все голосування в Америці. Це є його головний пріоритет.

Це заморожує всю роботу Конгресу зараз тепер, в якій вони не можуть нічого вести вперед в тім, що Трамп контролює декотрих членів його партії, і вони вічно пропонують включити пололження цього законопроєкту до кожного іншого законопроєкту.

І я не знаю, чи ми отримаємо більше, ніж голосування в комітеті у Сенаті цього місяця, бо, як звичайно, кожного серпня від'їжджають конгресмени і сенатори, щоби агітувати вдома через цілий серпень у своїх виборчих дільницях.

Серпень — це є дуже важливий момент, бо вони повертаються тоді на два з половиною чи три тижні у вересні, а цілий місяць жовтень так само вони приготовляються до своїх виборів у листопаді (мідтермів – 24 Канал).

Атака Марко Рубіо на Міжнародний кримінальний суд

Давайте тоді про законодавство ще кілька слів. Держсекретар США Марко Рубіо пообіцяв ліквідувати Міжнародний кримінальний суд і закликав до цього й інші країни. "Використовуючи всі інструменти, що є в розпорядженні нашого уряду, співпрацюючи з кожним союзником, готовим діяти разом із нами, ми зруйнуємо МКС цеглинку за цеглинкою, якщо це буде необхідно", – сказав Марко Рубіо.

Він звинуватив МКС у розв'язанні війни проти США не кулями чи ракетами, а силою так званого міжнародного права. І водночас Сполучені Штати попереджають, що країни, які й надалі підтримуватимуть суд і водночас отримуватимуть американську допомогу, можуть зіткнутися з посиленим контролем. За словами представника Держдепу, може йтися про заборону на в'їзд, анулювання віз і посилення санкцій. Ну, якось дуже мало схоже на демократію, скажімо так, в словах Марко Рубіо. І чим так не вгодив Міжнародний кримінальний суд?

Тут є головна проблема, що Америка любить у тій адміністрації діяти самотужки. І те, що було створене у коаліції різних країн, як цей міжнародний суд, це не може одна країна знищити навіть і з надзвичайними санкціями американськими.

Це є проблема для цієї адміністрації, що вона не хоче працювати в багатовекторному обговоренні. Більшість усіх її домовленостей — це є двосторонні угоди, переважно бізнесові угоди, не дипломатичні і не довголітні.

Це є багато з тим, що цей Держдепартамент, як і цей президент створив, це є бізнесові угоди, які просто з однієї адміністрації до другої можуть змінитися без конгресового рішення, бо Конгрес не був включений в це. Тож проблема залишається для цієї адміністрації, що вони воліють працювати самі, без підтримки, не намагаючись знайти міжнародних партнерів.

Тому коли пропонується така дивна заява, щоби знищити цей міжнародний суд, цілий світ стоїть із питанням: "Та навіщо ми працювали декадами, щоби створити цей суд, тільки щоби Америка так швидко перемінила думку і навіть не обговорила з нами, що вони би хотіли пропонувати таку надзвичайну зміну?"

Тож чим довше такі радикальні пропозиції виходять з Америки, тим менше міжнародного впливу Америка буде мати на майбутнє.

І це є велика втрата для Америки, як і для цілого світу, що тоді не залишається так званого лідера вільного світу, а просто незалежна країна.

Тут питання, нащо це Марко Рубіо? Знову ж таки, його називають найрозумнішим в команді Дональда Трампа. Але після таких заяв у нас залишається дуже багато запитань.

Чому Трамп змінив риторику про "24 години", а Росія ще більше затягнути війну

Власне, запитання Дональду Трампу також звучали, і він сказав, що, можливо, завершення війни в Україні буде до кінця його президентського терміну, тобто це січень 2029 року. А де дівся той Дональд Трамп, який казав про двадцять чотири години?

Я думаю, і Україна, і Америка, як і наші європейські партнери, би хотіли якнайбільший натиск мати цього року, щоб завершити не у 2029-му, а у 2026 чи 2027-му році. І головна думка тут є, що навіть сам ворог розуміє, в якій екстремальній ситуації зараз тепер вони існують, що треба їм ще допомоги від Китаю і Північної Кореї, і що їхні тактики не працюють на полі бою.

Вони [росіяни] посилюють атаки на цивільні пункти, але їм стає складно з тим, скільки ракет, скільки їхньої зброї є в наявності — це так само є важлива думка для них зараз тепер.

І чому вони журяться про 2026-й рік? Бо їхні плани цілісні залишаються на полі бою. Наш ворог [лише тоді] перемагає, коли він може розділити союзи, які створюються проти них.

І вони думають про Е3. Ми вже знаємо, що є зміна прем'єра Великої Британії. Це відбудеться у вересні, але переважно будуть загальні збори щодо України після зміни прем'єра, навіть якщо це є в одній партії, але треба дати можливість для громадян, щоби вони голосували. Тож будуть якісь вибори у Великій Британії...

Так само буде голосування за президента Німеччини у січні 2027 (чергові парламентські вибори у ФРН пройдуть в 2029 році – 24 Канал). Так само ми знаємо, що Макрон закінчує свою каденцію і Верховний суд вирішив, що Марін Ле Пен може тепер балотуватися знову.

Наш ворог шукає, щои бодай в одній з тих великих, потужних економічних країн відбулися зміни влади, яка стоїть проти України. І це чому ворог робить все, що може, щоби продовжити їхню війну до 2027 року чи навіть довше. І це чому так само Україна, "Коаліція охочих" і Америка — всі хочуть, щоби максимальний натиск відбувся цього року, щоби якесь припинення обстрілів відбулося до кінця року.

Це інтерв'ю було скорочено та виправлено для кращого розуміння аудиторією.