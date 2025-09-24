Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NYT і "Громадське".

Чому під Трампом зупинився ескалатор в ООН?

Щойно Трамп ступив на ескалатор, як той зупинився. Меланія Трамп встигла трохи піднятися.

Президент США почав свою промову на засіданні Генасамблеї з того, що в ООН не працював телесуфлер. І нарікав на несправний ескалатор.

Все, що я отримав від Організації Об'єднаних Націй, – це ескалатор на шляху вгору, який зупинився прямо посередині,

– обурився Трамп.

Він навіть припустив, що Меланія Трамп впала б, якби не була у відмінній формі.

Дивіться відео моменту, як під Трампом зупинився ескалатор:

Цікаво, що паралельний ескалатор працював.

У мережі почали припускати, що це витончена помста співробітників ООН Трампу, адже той урізав фінансування цій міжнародній організації.

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік припустив, що "винен" відеооператор Білого дому. Мовляв, він міг ненавмисно активувати вбудований механізм безпеки, коли задкував, знімаючи Трампа.

Зверніть увагу! В ролику справді видно, як перед Трампом іде чоловік із камерою.

"Запобіжний механізм розроблений для запобігання випадковому застряганню людей або предметів у шестерні чи втягуванню в неї", – пояснив Дюжаррік.

Він додав, що технік перезавантажив ескалатор, щойно американська делегація піднялася на другий поверх.

Втім, джерела AP твердять, що за телесуфлер відповідала команда Трампа.

Ба більше, урізання фінансування ООН є однією з можливих причин несправності.

Перебої в роботі ескалаторів в ООН не є чимось незвичним, про що добре знають і персонал, і відвідувачі. Протягом останніх місяців офіси ООН у Нью-Йорку та Женеві періодично вимикали ліфти та ескалатори в рамках заходів щодо економії коштів через кризу ліквідності у всесвітній організації. Частково це пов'язано із затримками фінансування з боку Сполучених Штатів, які є головним донором світової організації,

– мовиться в матеріалі AP.

Politico звернули увагу на те, що будівля ООН занепадає і потребує термінового ремонту. Там справді погано працюють ескалатори та ліфти. Трамп присвятив частину своєї промови тому, що його фірмі не надали контракт на реконструкцію будівлі ООН, тож вона не має мармурової підлоги.

Білий дім розлючений

Там розпочали ціле розслідування, щоб з'ясувати, чи зупиняли ескалатор навмисно.

Якщо з'ясується, що це були співробітники ООН, які навмисно намагалися підставити – буквально підставити – президента й першу леді Сполучених Штатів, то ці люди мають бути притягнуті до відповідальності. І я особисто простежу за цим,

– пообіцяла прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт в ефірі Fox News.

Вона закликала негайно звільнити причетних до зупинки ескалатора. І навіть заявила, що співробітники ООН "жартували, що можуть вимкнути ескалатори й ліфти та просто сказати Трампу, що в них закінчилися гроші, тому йому доведеться підійматися сходами".

