Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що не варто вірити словам російського диктатора. Ступак припустив, у який спосіб Росія може продовжити здійснювати подібні інциденти проти країн НАТО.

До теми Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО

Чи має намір Росія продовжити інциденти з дронами?

"Коли Путін говорить, що нібито більше не буде це робити (йдеться про інформацію, що саме російські дрони порушують повітряний простір, зокрема, Данії – 24 Канал), це означає, що він буде це робити далі і ще зухваліше", – наголосив ексспівробітник СБУ.

Ступак зазначив, чи має Росія переваги перед європейськими країнами, щоб проводити такі операції та нагнітати ситуацію.

Росія має меншу кількість населення – 140 мільйонів, хоча, імовірно, за його словами, це міф і справжня чисельність росіян – 90 мільйонів. Водночас сукупна кількість населення у Західній Європі – 500 мільйонів. Також у європейських країнах більша економіка, потужніший ВПК.

Водночас на боці Росії невелика чисельність союзників – Іран, Північна Корея і половинчатий партнер – Китай. Але вони, як зауважив колишній співробітник СБУ, надійні та рішучі, не мають самообмежень та догматів щодо порушення якихось міжнародних конвенцій.

Також в Росії всі рішення виконуються виключно на підставі вказівки однієї людини. Якщо в Європі є дискусії, опозиція, уряд, прем'єр, президент, парламентські вибори, то в Росії всього цього немає,

– пояснив він.

Тому Путін, на думку Ступака, і далі продовжуватиме випробувати європейські кордони.

Будуть прольоти російських безпілотників. Можливо, їх будуть запускати з українськими наліпками. Цей спосіб використовували в Білорусі, коли влітку у Мінську впав якийсь безпілотник. В аварійному режимі зібрали його уламки і на них виявилися наліпки з написами українською "не торкатися", "нерухомі частини". Неозброєним оком було видно, що наліпки зняли з раніше збитих на території Росії БпЛА і переклеїли на ці уламки,

– пояснив Іван Ступак.

Ексспівробітник СБУ припустив, що Росія може це робити і демонструвати, що повітряний простір європейських країн нібито порушують українські безпілотники.

Також може поступово збільшуватись глибина залітання дронів чи літаків на територію цих країн та тривалість їхнього перебування у їхньому повітряному просторі.

Яка ситуація з появою дронів в країнах НАТО?