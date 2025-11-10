Останніми тижнями країни звернули увагу на часті випадки переслідування, глушіння та втручання Росії в роботу їхніх супутників у космосі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Як Росія загрожує західним супутникам?

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на Берлінській конференції лідерів космічної галузі заявив, що дії Росії, особливо в космосі, становлять фундаментальну загрозу для всіх. Загрозу, яку Європа більше не може ігнорувати.

Це пов'язано з тим, що націлювання на супутники зв'язку може вплинути на супутникові знімки, телекомунікації та широкосмуговий доступ до супутникового інтернету. Порушення роботи систем навігації та позиціювання може вплинути на військові операції, а також на цивільну авіацію, згідно з даними глобального аналітичного центру RAND.

Варто зауважити, що ці попередження з'явилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українські чиновники стверджують, що Москва посилила рівень співпраці з Китаєм, а Пекін проводить супутникову розвідку території України від її імені.

Пісторіус зазначив, що нещодавно було помічено два російські розвідувальні супутники, які відстежували два супутники IntelSat, що використовуються Збройними силами Німеччини та її союзниками. IntelSat – це комерційний постачальник супутникових послуг, чий флот використовується урядами та компаніями в США та Європі.

Росія та Китай швидко розширили свої можливості ведення космічної війни останніми роками: вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично знищувати супутники,

– зазначив Пісторіус.

Тоді як голова Космічного командування Великої Британії також забив тривогу, заявивши, що російські супутники стежать за британськими об'єктами в космосі, а також глушать їх щотижня. За словами генерал-майора Пол Тедмана, в них на борту є корисні навантаження, які можуть бачити британські супутники, і вони намагаються зібрати з них інформацію.

Глушіння здійснюється за допомогою наземної інфраструктури. Росія роками розробляла можливості радіоелектронної боротьби під час війни в Україні. Окрім цього, генсек НАТО Марк Рютте цього року знову попередив про плани Росії розробити ядерну зброю в космосі для виведення з ладу та знищення супутників.

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін публічно заявив, що Москва не має наміру розгортати ядерну зброю в космосі. Однак Росія також наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала держави-члени не розробляти космічну ядерну зброю у 2024 році, а Китай утримався від голосування.

За даними СNN, космічним силам відносно легко виявляти та знаходити іноземні супутники, але важко визначити їхні точні можливості та наміри. Експерт Клейтон Своуп, заступник директора Проєкту аерокосмічної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні розповів, що влада робить припущення щодо намірів російських супутників, виходячи з того, де супутник розташований в космосі.

Наприклад, якщо російський супутник тривалий час перебуває поблизу європейського супутника зв'язку, влада може зробити висновок, що він там шпигує. Експерти вважають, що російські супутники, які наблизилися до двох супутників IntelSat, які частково використовуються Німеччиною, були там для перехоплення сигналів.

Водночас на нижчих орбітах російські супутники раніше випробували "речі, схожі на зброю, та стріляли снарядами". Влада може ідентифікувати супутники, схожі на ті, що оснащені снарядами, щоб визначити, чи становлять вони фізичну загрозу для активів інших країн.

Своуп зазначив, що росіяни мають історію таких типів супутників, які стежать за іншими супутниками так, що люди можуть подумати, що це спляча комірка, яка чекає на удар у будь-який момент і дуже важко розрізнити загрозу в сенсі зброї та загрозу в сенсі збору розвідувальних даних. Іноді доводиться багато здогадуватися про можливості супутника, а також про наміри оператора.

Російське космічне агентство раніше применшувало небезпеку своїх випробувань зброї в космосі. Окрім Німеччини та Британії, на сполох б'ють США та Франція. Ще понад десять років тому вони попереджали, що російські супутники шпигують та збирають інформацію про їхні активи, зокрема про комерційні супутники.

Міністерство оборони США заявило у 2015 році, що російський військовий супутник припаркувався поблизу двох супутників Intelsat, що спонукало Штати зв'язатися з Москвою щодо його переміщень, які багато хто на той час описував як "таємничі".

Потім, у 2017 році, після того, як Франція та Італія спільно запустили розвідувальний супутник, російські супутники невдовзі наблизилися до нього, щоб роздивитися, за словами Юліани Зюсс, дослідниці політики безпеки Німецького інституту міжнародних та безпекових справ (SWP).

Отже, така поведінка не є зовсім новою, але, я думаю, її також потрібно розглядати в контексті України та в контексті порушень повітряного простору, які Росія здійснює стосовно повітряного простору НАТО,

– вважає Зюсс.

І хоча загрози з боку Росії є більш нагальними для Європи через їхню близькість, набагато більшою космічною державою, очевидно, є Китай. Аналітики відзначили деякі складні китайські маневри в космосі, спрямовані на наближення до інших супутників, "на неймовірно високих швидкостях і з точністю, що справді викликала здивування на Заході".

Наприклад, Китай випробовував супутник з роботизованою рукою, яка може переміщувати інші супутники на іншу орбіту. Пекін також має набагато більше грошей для роботи в космосі, тоді як ресурси Росії є досить обмеженими.

За словами Своупа, його діяльність в космосі дуже активна, а цілі – більш непрозорі. Він зазначив: "Ми не завжди знаємо, що вони роблять, і вони роблять багато різних речей, які змушують багатьох людей чухати потилиці".

Як Європа буде протидіяти Росії?

Німеччина заявила, що протягом наступних п'яти років виділить до 35 мільярдів євро на космічні проєкти. Речник Міністерства оборони Німеччини повідомив CNN, що закупівельні заходи, пов'язані з космосом, становитимуть близько 1,9 мільярда євро у 2025 році, "але значно зростуть у найближчі роки".

Тоді як уряд Великої Британії оголосив про зобов'язання збільшити витрати на оборону цього року, а стратегічний огляд британських можливостей зазначив, що більшу увагу необхідно приділяти космічній, кібер- та електромагнітній сферам.

Також у жовтні Велика Британія оголосила про випробування датчиків для виявлення лазерних загроз у космосі в рамках заходів щодо захисту британських супутників. Однак аналіз лондонського аналітичного центру Chatham House стверджував, що потрібні ще більші короткострокові інвестиції, і що стратегічний огляд не врахував, наскільки нагальними є справжні загрози в космосі, що ставить країну під загрозу відставання.

Зауважимо, що США все ще мають історичну перевагу в космосі після значно більших інвестицій в останні роки і європейські союзники можуть отримати від цього вигоду завдяки співпраці в рамках НАТО.

Як Росія провокує Європу: коротко про головне