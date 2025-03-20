24 Канал проаналізував обкладинку.

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З яким заголовком вийшла The Sun після розмови Путіна і Трампа

Він досить провокаційний, адже містить лайку. What the Puck? – запитують медійники. Це відсилає до What the f**k? ("Якого біса?"). Саме так на Заході оцінюють розмову Трампа з Путіним. На думку багатьох, американський президент зазнав фіаско, бо дозволив себе продавити.

Нагадаємо, Путін подав як "жест доброї волі" повернення 23 тяжкопоранених українських полонених. І не погодився на повне припинення вогню. До того ж Росія продовжила завдавати ударів по Україні – і цинічно брехати, ніби вони не б'ють по наших містах. А якщо і б'ють, то це українці самі винні.

Водночас тут є дещо глибший рівень. Бо puck англійською – "шайба". А на обкладинці зображено Путіна в хокейному спорядженні.



Обкладинка The Sun, присвячена розмові Трампа та Путіна / Скриншот

Навіщо Путіну хокей

Російський диктатор не тільки затятий любитель дзюдо, але й пристрасний хокеїст. Анонс хокейного матчу між російськими та американськими хокеїстами, про який згадали наприкінці розмови, не є випадковим. Путін запропонував провести матчі НХЛ і КХЛ, на що Трамп погодився.

Ті, хто жив у СРСР, пам'ятають, наскільки важливими були хокейні матчі. Радянський Союз традиційно протистояв командам США та Канади, які уславилися своєю майстерністю. Тож матчі перетворювалися на політичну подію міжнародного масштабу, де СРСР був на рівних з наймогутнішими світу.

Таким чином, Путін прагне повернутися до часів біполярного світу, де СРСР та США вирішували долі країн. У 2014 році, коли диктатор святкував анексію Криму, в його виступі пролунали слова про біполярний світ. Мовляв, коли СРСР щез з карти, це не зробило світ безпечнішим. А тому можливі хокейні матчі стануть тріумфальним поверненням росіян на світову арену, звідки їх викинули у 2022 році. Тому що про Росію говоритимуть у світі, її спортсмени виступатимуть під власним прапором. Росіяни знову стануть рукопожатними.

Власне, у пресрелізі Кремля сказано про "особливу відповідальність" Росії і США за безпеку у світі. Українські публіцисти заявили, що такі флешбеки часів холодної війни, де хокей знову є частиною геополітики, "чухають его" Путіна і Трампа. І нагадують про спробу "дружби народів", нормалізації стосунків між "двома великими країнами".

До слова, Трамп хвалив російських хокеїстів, які грають за західні команди. Тому "хокейне перемир'я" цілком можливе.