Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Читайте також Меланія Трамп погрожує судом Байдену-молодшому: конфлікт може коштувати понад мільярд доларів

Що відомо про інцидент у Віндзорі?

На стіни замку у Віндзорі невідомі вивели фотографії Вірджинії Джуфре – найвідомішої жертви Епштейна, яка померла у квітні, а також зображення самого Епштейна та його спільниці Гіслейн Максвелл, засудженої до 20 років ув'язнення за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

Свого часу Джуффре стверджувала, що Епштейн і Максвелл втягнули її у сексуальні злочини за участі принца Ендрю, коли їй було лише 17 років. Принц, який заперечував всі звинувачення проти нього, все ж досяг позасудової угоди з жінкою у 2022 році, відмовившись від королівських обов'язків у 2019 році.

Поруч із цим, на стінах Віндзорського замку опинилися також фото Дональда Трампа разом з Епштейном.

Зображення на стінах Віндзорського замку: дивіться відео

За словами журналістів, скандал довкола Епштейна затьмарив підготовку до державного візиту Трампа у Велику Британію. Минулого тижня прем'єр-міністр Кір Стармер був змушений звільнити лорда Мендельсона з посади посла Великої Британії у США через повідомлення на підтримку Епштейна, які той надсилав після його визнання винним у сексуальних злочинах.

Вже незабаром стало відомо, що поліція Віндзора заарештувала чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до цієї акції. Наразі затримані перебувають під вартою.

Ми надзвичайно серйозно ставимося до будь-якої несанкціонованої діяльності навколо Віндзорського замку. Наші офіцери швидко відреагували, щоб зупинити проєкцію, і чотирьох осіб було заарештовано,

– заявила головний суперінтендант Фелісіті Паркер.

Наразі правоохоронці проводять ретельно розслідування, щоб з'ясувати обставини цього інциденту.

Справа Джеффрі Епштейна: про що йдеться