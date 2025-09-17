Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Що відомо про інцидент у Віндзорі?
На стіни замку у Віндзорі невідомі вивели фотографії Вірджинії Джуфре – найвідомішої жертви Епштейна, яка померла у квітні, а також зображення самого Епштейна та його спільниці Гіслейн Максвелл, засудженої до 20 років ув'язнення за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.
Свого часу Джуффре стверджувала, що Епштейн і Максвелл втягнули її у сексуальні злочини за участі принца Ендрю, коли їй було лише 17 років. Принц, який заперечував всі звинувачення проти нього, все ж досяг позасудової угоди з жінкою у 2022 році, відмовившись від королівських обов'язків у 2019 році.
Поруч із цим, на стінах Віндзорського замку опинилися також фото Дональда Трампа разом з Епштейном.
Зображення на стінах Віндзорського замку: дивіться відео
За словами журналістів, скандал довкола Епштейна затьмарив підготовку до державного візиту Трампа у Велику Британію. Минулого тижня прем'єр-міністр Кір Стармер був змушений звільнити лорда Мендельсона з посади посла Великої Британії у США через повідомлення на підтримку Епштейна, які той надсилав після його визнання винним у сексуальних злочинах.
Вже незабаром стало відомо, що поліція Віндзора заарештувала чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до цієї акції. Наразі затримані перебувають під вартою.
Ми надзвичайно серйозно ставимося до будь-якої несанкціонованої діяльності навколо Віндзорського замку. Наші офіцери швидко відреагували, щоб зупинити проєкцію, і чотирьох осіб було заарештовано,
– заявила головний суперінтендант Фелісіті Паркер.
Наразі правоохоронці проводять ретельно розслідування, щоб з'ясувати обставини цього інциденту.
Справа Джеффрі Епштейна: про що йдеться
Джеффрі Епштейн – американський фінансист, засновник компанії J Epstein and Co. У 2008 – 2009 роках відбував покарання за організацію проституції. 6 липня 2019 року був заарештований за звинуваченням у примусі неповнолітніх до проституції. 10 серпня того ж року Епштейна знайшли мертвим у камері слідчого ізолятора в Нью-Йорку.
За даними слідства, починаючи з 1990-х років, Епштейн створив мережу для вербування й експлуатації десятків, або й сотень неповнолітніх.
Раніше Дональд Трамп мав близькі стосунки з Джеффрі Епштейном. У зв'язку з цим президента США неодноразово звинувачували у причетності до злочинів його колишнього товариша.