Білий дім не мав права скасовувати іноземну допомогу, оскільки витрати ухвалював Конгрес. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Що відхилив суд?

Апеляційний суд підтримав вирок, який виніс у справі суд нижчої інстанції. У зв'язку з цим, уряд зобов'язаний виділити приблизно 11 мільярдів доларів на проєкти, вже затверджені Конгресом США, у "стислі терміни".

Тобто адміністрація Дональда Трампа повинна зробити це до завершення погодженого терміну використання коштів у вересні. Водночас лише один суддя заявив, що він скасував би рішення суду першої інстанції.

Цікаво, що саме цього суддю призначили вже під час другого президентського терміну Дональда Трампа, тобто зовсім нещодавно, радше за все саме тому він і виступив проти попереднього вироку суду нижчої інстанції.

Зазначимо, ідеться про кошти, призначені для іноземної допомоги, операцій ООН з підтримання миру та зусиль із просування демократії за кордоном.

Ще 13 серпня Федеральний апеляційний суд США скасував судову заборону, що зобов’язувала Держдепартамент продовжувати виплати іноземної допомоги, що стало справжньою перемогою для Трампа.

Після цього, вже наприкінці серпня, адміністрація американського президента подала термінову апеляцію до Верховного суду, домагаючись зупинення 12 мільярдів доларів допомоги для інших країн.

