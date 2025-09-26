Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People.
Трамп і його дружина повернулися з ООН зі сваркою?
23 вересня гелікоптер подружжя Marine One сів у США. Журналісти фільмували повернення президента та першої леді. Тому на камери потрапив момент їхнього напруженого спілкування в повітряному судні.
Звісно, слів не чути, але видно, що Трамп нахиляється і тицяє пальцем у бік дружини. Перед тим вона зробила жест рукою, ніби щось пояснювала чи перелічувала. Також Трамп розводить руками, ніби дивуючись.
Меланія Трамп слухає чоловіка спокійно, склавши руки в замок. А потім робить заперечувальний жест.
Згодом президент і перша леді виходять з гелікоптера, ніби нічого не сталося.
Сварка Дональда Трампа та Меланії Трамп у гелікоптері 23 вересня: дивіться відео
Закінчивши розмову, пара вийшла з гелікоптера та пройшлася через Південну галявину (біля Білого дому – 24 Канал), тримаючись за руки, поки президент махав журналістам, що проходили повз,
– указали ЗМІ.
Цікаво! Під час виступу на Генасамблеї ООН Трамп розкритикував цю міжнародну організацію, яка "нічого не робить, а тільки пише гнівні листи". Також він пройшовся по тому, що не зміг піднятися ескалатором – той зупинився, щойно Трамп став на нього. За словами лідера США, перша леді, яка йшла перед ним, неодмінно впала б, "якби не була в гарній формі".
Іще Трампа розлютив телесуфлер, який також не працював. ЗМІ припустили, що в цьому може бути винна американська команда, бо саме вона відповідала за телесуфлер. А ескалатор міг випадково зупинити оператор Білого дому, який фільмував прибуття Трампа в ООН. Попри це, в Білому домі обіцяли розслідувати інцидент.
People нагадали, що Трамп 4 місяці тому порадив Макрону уникати приватних розмов на публіці. А тепер сам потрапив у делікатну ситуацію.
Трамп повторив долю Макрона?
Подружжя Макронів у травні потрапило в репутаційний скандал. Камери зафіксували, як перша леді в літаку зробила такий рух рукою, ніби вдарила чоловіка по обличчю.
Макрон виглядав здивованим, але швидко опанував себе, бо помітив камери. Він почав усміхатися і махати журналістам. Пара спустилася, розпочавши візит до В'єтнаму.
Пізніше президент Франції заявив, що вони з Бріжит Макрон просто жартували, як часто це роблять. Але подія підживила чутки, що в подружжя напружені стосунки.
Французький спортзал скористався обговореннями та зробив рекламу з "курсів самооборони для тих, кого б'є дружина". На плакаті зображено Макрона, який тримається за обличчя.