Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив директор Інституту світової політики Євген Магда, зауваживши, що мета цього – посадити російського диктатора за стіл перемовин. Наша країна хоч і поважає Туреччину як посередника мирного процесу, але не має забувати про свої позиції та інтереси.
Яку гру Туреччина веде з Путіним?
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю повідомив, що Росія хоче отримати лише решту 25-30% Донецької області та утримувати позиції по лінії зіткнення у Запорізькій області. Однак директор Інституту світової політики зауважив, що це може бути прагненням посадити Путіна за стіл переговорів.
З Путіним іде складна гра – Захід хоче, щоб він був за столом переговорів. Відповідно, роблять для нього такі ініціативи, щоб показати, що він "хороший і гарний", тому з ним можна домовлятись. Ми маємо це розуміти і з цим працювати,
– наголосив він.
За словами Магди, Туреччина є наполегливим та послідовним посередником, що є плюсом для України. Однак не варто забувати, що наша країна насамперед має захищати власні інтереси. Росія любить хизуватись, що вона вписала окуповані області в свою Конституцію, тому вихід російських військ звідти суперечить логіці Кремля.
Останні заяви Росії щодо територій та реакція України: коротко
- Після зустрічі Путіна з Дональдом Трампом президент США повідомив Володимиру Зеленському, що Росія хоче залишити за собою весь Донбас. Натомість диктатор обіцяє припинити вогонь та більше не нападати.
- Нещодавно глава МЗС Росії Лавров заявив, що Кремль ніколи не хотів захоплювати українські території, а лише "захистити" людей. В Інституті вивчення війни припустили, що це може означати, що Кремль хоче поставити в Києві проросійський уряд, щоб контролювати Україну без анексії територій.
- Очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відповідь України на усі територіальні питання містяться в Конституції України. Категорично висловився і Зеленський – президент заявив, що Україна не погодиться віддати Росії територію Донецької області.