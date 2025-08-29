Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив директор Інституту світової політики Євген Магда, зауваживши, що мета цього – посадити російського диктатора за стіл перемовин. Наша країна хоч і поважає Туреччину як посередника мирного процесу, але не має забувати про свої позиції та інтереси.

Яку гру Туреччина веде з Путіним?

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю повідомив, що Росія хоче отримати лише решту 25-30% Донецької області та утримувати позиції по лінії зіткнення у Запорізькій області. Однак директор Інституту світової політики зауважив, що це може бути прагненням посадити Путіна за стіл переговорів.

З Путіним іде складна гра – Захід хоче, щоб він був за столом переговорів. Відповідно, роблять для нього такі ініціативи, щоб показати, що він "хороший і гарний", тому з ним можна домовлятись. Ми маємо це розуміти і з цим працювати,

– наголосив він.

За словами Магди, Туреччина є наполегливим та послідовним посередником, що є плюсом для України. Однак не варто забувати, що наша країна насамперед має захищати власні інтереси. Росія любить хизуватись, що вона вписала окуповані області в свою Конституцію, тому вихід російських військ звідти суперечить логіці Кремля.

Останні заяви Росії щодо територій та реакція України: коротко