Політолог Микола Давидюк розповів в етері 24 Каналу, що європейці від початку повномасштабного вторгнення фінансують Росію, купуючи в неї енергоносії. Це шкодить не лише Україні, але і їм самим, адже доки Європа купує російські нафту і газ, доти триватиме війна.

"Якщо дивитись на всі ці стратегії та переозброєння (європейців – 24 Канал), то це видається, що вони хочуть, аби ми ще повоювали 2027 – 2028 рік", – сказав він.

Чи готуються у Європі до війни?

Микола Давидюк вважає, що Європа переозброюється поки триває війна на території України. Це стратегія деяких європейських лідерів.

Німці з 2026 року починатимуть призов. Не обов'язковий, але призов. Цікаво, що вони розуміють, що буде війна. Німці одні з небагатьох у Європі, хто серйозно до цього ставиться,

– висловився він.

Окрім цього, Дональд Трамп нещодавно говорив, що Європа має відмовитися від російських енергоносіїв. Мовляв, перемогти Росію не вдасться, якщо там продовжуватимуть її фінансувати, адже гроші, які європейці платять Росії з часом воюватимуть проти них самих.

Політолог припустив, що дійсно війна в Україні може припинитись протягом 2027 – 2028 років, але "ключі від завершення війни" не у Європи.

На це реально можуть вплинути Сполучені Штати Америки, Китай, Росія або Україна, однак важливо, щоб європейці припинили купляти у Росії газ та нафту, адже це значно посилює її фінансові спроможності для подальшої агресії.

Чому Європа досі купує російські енергоносії?