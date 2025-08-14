Кремль зробить сюрприз президенту США та озвучить нові пропозиції. Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко озвучив 24 Каналу думку, що найбільша небезпека полягає у тому, що Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру.

Які сюрпризи можуть бути від Путіна?

Олександр Демченко зазначив, що Трамп не розбирається в географії не лише України, але і Європи. Тому, очевидно, не знає, що у Дніпропетровській області немає ворожих військ.

Окупантам не вдалося окупувати, зокрема, Харків, оточити Суми і так далі. Вони намагаються продати ілюзію, розраховуючи, що Трамп все одно нічого не зрозуміє. А Москва не може погодитися на зустріч і не відправити попередні пропозиції.

Будуть сюрпризи від Путіна, прозвучать нові пропозиції. Якась мінімальна дорожня карта все-таки є. Просто так вони б не зустрічалися. Тепер за цією картою усі будуть йти. Але найбільша загроза у тому, що Трамп дуже себе любить, у нього завищена самооцінка. Він дуже хоче Нобелівську премію миру,

– сказав аналітик-міжнародник.

Путін може запропонувати Трампу Нобелівську премію миру. Це небезпечно для України. Тому що тут російський диктатор може грати, тиснути, маніпулювати.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін 15 серпня зустрінуться на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон в місті Анкоридж, що на Алясці. Це найбільша військова база штату, на якій проживає понад 32 тисячі осіб.