Georgian Airways, яка літає в Росію, оголосила президентку Грузії персоною нон ґрата

Georgian Airways абсурдно оголосила очільницю Грузії "небажаною персоною" на всіх своїх літаках. Таке рішення оголосили після того, як Саломе Зурабішвілі заявила, що не користуватиметься послугами цієї компанії через польоти в Росію та закликала грузинів приєднатися до бойкоту.

Голова ради директорів Тамаз Гаїашвілі заявив, що компанія не пустить президентку на борт. Про це з посиланням на грузинські ЗМІ інформує 24 Канал.

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Georgian Airways оголосила Зурабішвілі персоною нон ґрата

Ми не пустимо її (Зурабішвілі – 24 Канал) на борт,

– заволав Гаїашвілі.

Ба більше, він абсурдно вимагав, аби лідерка держави просила вибачення за свою заяву перед компанію та народом Грузії. Також намагався переконати, що саме Georgian Airways належать заслуги та подвиги грузинських льотчиків, які 30 років тому вивозили людей із Сухумі, що палало.

Гаїашвілі, висловлюючи неповагу, всіляко критикував президентку, згадував її "французьке минуле", вказував, що раніше "гуляла Парижем". Та навіть безцеремонно перейшов на предків лідерки Грузії

"Нехай ця дама розповість про своїх предків, які разом зі скарбницею Грузії пограбували церкви-монастирі та національні музеї та втекли, залишивши грузинський народ голодним", – заявив голова ради директорів авіакомпанії.

Що цьому передувало