Терорист Гіркін проситься на фронт: чому Путін боїться його відпустити

Дружина Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який наразі перебуває у в’язниці Росії за екстремістською статтею, заявила у телеграмі, що його нібито затвердили на посаду "командира" псевдореспубліки на окупованій Донеччині. Адвокат Гіркіна впевнений, що його можуть відпустити.

Ольга Романова, голова фонду "Русь сидящая", сказала 24 Каналу, що Ігор Гіркін не просто так проситься на війну. Він хоче отримати помилування або виправдувальний вирок.

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Гіркін має план

Він начебто хоче, щоб Путін зателефонував до суду – і суд прийняв рішення. Однак такий розвиток подій важко назвати "судовим рішенням".

Звичайно, навряд чи Гіркін кудись піде, але все залежить від того, куди його далі вирішить використати адміністрація президента Росії. Захоче використати – буде використовувати,

– сказала Ольга Романова.

За її словами, Гіркін має популярність у псевдореспубліках. А оскільки Путіну після пригожинського заколоту нові популярні лідери взагалі не потрібні, його туди ніхто не пустить.

У червні 2023 року засновник і очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що військовими Міноборони Росії було завдано удару по таборах ПВК "Вагнер", де загинуло багато бійців.Пригожин вирішив " відплатити за зло" і зі своїми бойовиками захопив Ростов-на-Дону та пішов на Москву. Через добу і за 200 кілометрів до столиці Росії він передумав. А через два місяці Пригожин загинув

Що відомо про Ігоря Гіркіна (Стрєлкова)

Гіркін – російський терорист, воєнний злочинець. Учасник російської війни проти України в Криму, на Донбасі та під час вторгнення 2022 року на боці Росії.

У 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна у міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга МН17. 17 листопада 2022 року визнаний Гаазьким трибуналом винним у збитті Боїнга МН17. Заочно присуджено довічне ув'язнення.

У серпні 2023 року Гіркін написав листа із російського СІЗО, в якому вирішив балотуватися у президенти Росії навесні 2024 року.

25 січня 2024 року отримав у Росії чотири роки колонії за два повідомлення в телеграм-каналі, які російська влада визнала екстремістськими.

, розбившись на літаку у Тверській області.